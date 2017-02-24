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Чипсы из свинины

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Чипсы из свинины

Копченая корейка

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    Инструкция

    Свиная корейка, наиболее постная мышца, в ней почти нет жира и пленок. При жарке, корейка получается суховатой и пресной, ей, как и большинству свиных отрубов требуется хороший набор специй.
    Моей задачей было совместить горячее копчение с вяленьем. Эта смешанная процедура сильно сокращает срок приготовления и дает очень интересный результат.
    Засолка производилась в вакуумном пакете сразу со специями:
    Соль – 2.1%
    CUR#1 – 0.25%
    Сахар кор. – 0,5%
    Перец черный – 0,3%
    Чеснок гр. – 0,3%
    Мясо просаливалось в холодильнике 5 суток.
    После чего было промыто, высушено и обсыпанно/промассирорванно следующими специями:
    Красный острый перец
    Паприка копченая сладкая
    Тимьян
    Розмарин
    Лавр
    Всего было взято по чайной ложке на кусок в 2 кг (разрезанный пополам). После чего мясо было помещено в эластичную сетку и отправилось насыщаться ароматами в холодильник, параллельно подсыхая.
    Через пару дней пришло время горячего копчения.
    8 часов при 85С, до достижения 74С внутри куска. Коптил пеканом.
    И тут самое интересное: За время предыдущих манипуляций мясо потеряло около 20% веса, за счет потери влаги, и мне осталось только поместить его в климатическую камеру (можно просто в прохладное, темное место) для окончательной усушки. Т.к корейка прошла тепловую обработку мясо уже готово и можно есть, мне же было интересно высушить его до стандартной потери в весе в 45%, что и произошло всего за 2 недели сушки (вместо 2,5 месяцев для куска такого веса). На ощуть корейка была очень твердая и почти не пружинила. Конечно, я выдержал ее в вакууме неделю для стандартной эквилибрации (выравнивании влаги по всему куску).
    Простым ножом тонко нарезать не получилось, пришлось использовать слайсер.
    Корейка получилась очень красивая, с отличной гаммой ароматов специй и запахом ореха. При нарезке кусочки принимали немного изогнутую форму и очень походили на чипсы.

    (Visited 460 times, 1 visits today)

    Stanislav

    обратно
    Сырое мясо. Ужас, ужас!
    далее
    Колбаски тонкие длинные хрустящие

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