Индюшиная нога с медом

Инструкция
Очень простое и яркое блюдо для всей семьи. Индюшатина почти не обладает ярким собственным вкусом и славится отсутствием жира, что порадует сторонников любой диеты.
Сначала готовим маринад:
Соевый соус 150 мл.
Мед 100 гр.
Черный перец молотый ½ ч.л
Красный перец ½ ч.л.
Чеснок 2-3 зб.
Лавровый лист 1 шт.
Розмарин
Тимьян
Соединяем все ингредиенты маринада и аккуратно размешиваем до полного растворения меда.
Помещаем ногу в зип-пакет, заливаем маринадом, закрываем и убираем в холодильник на 10-15 часов, регулярно переворачивая.
После вынимаем ногу, промокаем салфеткой (не моем) и помещаем в рукав для запекания с несколькими кусочками лимона.
Запекаем на 170С до готовности и появления блестящей красивой корочки.