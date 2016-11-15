Индюшиная нога с медом

Очень простое и яркое блюдо для всей семьи. Индюшатина почти не обладает ярким собственным вкусом и славится отсутствием жира, что порадует сторонников любой диеты.

Сначала готовим маринад:

Соевый соус 150 мл.

Мед 100 гр.

Черный перец молотый ½ ч.л

Красный перец ½ ч.л.

Чеснок 2-3 зб.

Лавровый лист 1 шт.

Розмарин

Тимьян

Соединяем все ингредиенты маринада и аккуратно размешиваем до полного растворения меда.

Помещаем ногу в зип-пакет, заливаем маринадом, закрываем и убираем в холодильник на 10-15 часов, регулярно переворачивая.

После вынимаем ногу, промокаем салфеткой (не моем) и помещаем в рукав для запекания с несколькими кусочками лимона.

Запекаем на 170С до готовности и появления блестящей красивой корочки.

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