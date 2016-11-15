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Индюшиная нога с медом

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Индюшиная нога с медом

  • Легко

Инструкция

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Очень простое и яркое блюдо для всей семьи. Индюшатина почти не обладает ярким собственным вкусом и славится отсутствием жира, что порадует сторонников любой диеты.
Сначала готовим маринад:
Соевый соус 150 мл.
Мед 100 гр.
Черный перец молотый ½ ч.л
Красный перец ½ ч.л.
Чеснок 2-3 зб.
Лавровый лист 1 шт.
Розмарин
Тимьян
Соединяем все ингредиенты маринада и аккуратно размешиваем до полного растворения меда.
Помещаем ногу в зип-пакет, заливаем маринадом, закрываем и убираем в холодильник на 10-15 часов, регулярно переворачивая.
После вынимаем ногу, промокаем салфеткой (не моем) и помещаем в рукав для запекания с несколькими кусочками лимона.
Запекаем на 170С до готовности и появления блестящей красивой корочки.

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(Visited 176 times, 10 visits today)

Stanislav

mescla-14
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dack-copt-15
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