Лет десять назад, я решил стать настоящим испанским рыбаком, купил резиновую робу, капитанскую фуражку и занялся промышленной ловлей осьминогов, укрепляя экономическое состояние испанского королевства и способствуя усилению НАТО в Европе.



Ежедневно в 5 утра мы уходили в море и работали с сотней ловушек, куда за ночь попадались пара-тройка страшных осьминогов в каждую. В среднем выходило около 200 кг в день. Конечно, была некондиция, обкусанные соседом по несчастью, щупальца (осьминоги — каннибалы). Таких, с удовольствием и существенной скидкой, забирали рестораторы, а так же, будучи хитрым негоциантом, я сохранял дома в большом морозильнике, где-то пол тонны осьминогов на зиму, когда ловится он плохо, а цена увеличивается в разы. Розница зимой была просто на высоте. И, конечно, имея столько деликатесного продукта, грешно было не готовить его постоянно, угощая друзей и не только.

Вот вам рецепт от промышленного ловца осьминогов

Свежего осьминога замораживаем и медленно размораживаем. Варим около часа с лавром, головкой чеснока, немного соли. После чего чистим, (очень легко, если трудно, значит не доварили) нарезаем на пятаки. Снимать шкуру с осьминога совсем не обязательно, многим нравится ее вкус.

На сковороде делаем классический средиземноморский микс:

На хорошем оливковом масле немного обжариваем раздавленный чеснок со шкуркой, раздавленные перцы (черный, красный, кориандр), веточку тимьяна и, обязательно красную (копченую) паприку, мусор выбрасываем и обжариваем кусочки осьминога. Красиво выкладываем на тарелку, сбрызгиваем хорошим оливковым маслом и присыпаем острым (или не очень) красным перцем.

Buen provecho!