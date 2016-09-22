Копченая утка

Мясо утки само по себе обладает прекрасным, богатым вкусом, а в сочетании с правильно подобранными специями и благодаря воздействию дыма фруктовых опилок приобретает поистине божественный вкус. Может использоваться, как холодная закуска, главное блюдо и наполнитель для салатов.

Свежая, красивая утка натирается солью с добавлением CUR 1 и на сутки в холодильник.

Маринад: на 1 литр воды – 100 гр. соли, 30 гр. сахара, черный перец горошком, 1 луковица с кожурой, головка чеснока, бадьян, гвоздика, душистый перец, петрушка, лаврушка. Доводим до кипения, варим минут 10 и остужаем до комнатной температуры.

Помещаем утку в маринад, придавливаем сверху, чтоб не всплывала и на 2 суток в холодильник.

Перед копчением утку надо обязательно обсушить.

Коптим на вишневых опилках.

Горячее копчение при температуре от 40С до 85С до достижения температуры внутри утки 65 – 72С. 6 часов. После остудить.

Холодное копчение 2-3 суток.

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