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Копченая утка

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Копченая утка

  • Средне

Инструкция

Мясо утки само по себе обладает прекрасным, богатым вкусом, а в сочетании с правильно подобранными специями и благодаря воздействию дыма фруктовых опилок приобретает поистине божественный вкус. Может использоваться, как холодная закуска, главное блюдо и наполнитель для салатов.
Свежая, красивая утка натирается солью с добавлением CUR 1 и на сутки в холодильник.
Маринад: на 1 литр воды – 100 гр. соли, 30 гр. сахара, черный перец горошком, 1 луковица с кожурой, головка чеснока, бадьян, гвоздика, душистый перец, петрушка, лаврушка. Доводим до кипения, варим минут 10 и остужаем до комнатной температуры.
Помещаем утку в маринад, придавливаем сверху, чтоб не всплывала и на 2 суток в холодильник.
Перед копчением утку надо обязательно обсушить.
Коптим на вишневых опилках.
Горячее копчение при температуре от 40С до 85С до достижения температуры внутри утки 65 – 72С. 6 часов. После остудить.
Холодное копчение 2-3 суток.

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Stanislav

rise-8
обратно
Фурикакэ (яп. 振り掛け, или ふりかけ)
Smoked tongue-6
далее
Копченый язык

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