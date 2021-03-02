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КНИГА «КАК СТАТЬ ИСПАНСКИМ РЫБАКОМ»

В своей книге «Как стать испанским рыбаком» автор описывает судьбы эмигрантов двухтысячных. Людей, уехавших в поисках лучшей жизни, сбежавших от проблем или скрывающихся от закона. Как сложилась жизнь бандитов, коммерсантов, продажных полицейских и простых обывателей, избравших новой родиной Королевство Испания.

КНИГА "КАК СТАТЬ ИСПАНСКИМ РЫБАКОМ"

В первой части повествование идет о первых годах эмиграции автора на острове Мальта, на должности капитана парусной яхты. Путешествия, шторма, встречи с соотечественниками и особенностями адаптации.

Вторая, «испанская» часть книги содержит пятнадцать рассказов о людях, судьбах или явлениях, распространённых в эмигрантской среде выходцев из стран бывшего СССР.

СКАЧАТЬ КНИГУ МОЖНО ЗДЕСЬ

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