КНИГА «КАК СТАТЬ ИСПАНСКИМ РЫБАКОМ»

В своей книге «Как стать испанским рыбаком» автор описывает судьбы эмигрантов двухтысячных. Людей, уехавших в поисках лучшей жизни, сбежавших от проблем или скрывающихся от закона. Как сложилась жизнь бандитов, коммерсантов, продажных полицейских и простых обывателей, избравших новой родиной Королевство Испания.
В первой части повествование идет о первых годах эмиграции автора на острове Мальта, на должности капитана парусной яхты. Путешествия, шторма, встречи с соотечественниками и особенностями адаптации.
Вторая, «испанская» часть книги содержит пятнадцать рассказов о людях, судьбах или явлениях, распространённых в эмигрантской среде выходцев из стран бывшего СССР.