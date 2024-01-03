Солнечные панели + батарея

В марте 2022 года я установил 12 солнечных панелей по 450 W, распределив их по крыше дома с востока на запад, по маршруту солнца.

До конца 2022 года анализировал работу солнечной системы, параллельно перераспределяя и регулируя источники потребления в моем доме в зависимости от времени суток и цен на электричество.

Для понимания исходные данные моего дома:

Регион Испания.

Семья из 4 человек.

Отопление электрическое (тепловой насос воздух — вода, max 15 kwt), теплые полы + split системы (по необходимости)

Площадь 400 кв. м разделены на три зоны отопления/охлаждения.

Кондиционеры 4 шт. мощные

Бассейн (очистка, очень прожорливая).

Сауна мощностью 7 kwt (зимой, раз в неделю) — приблизительно 40 kwt за раз.

Вот данные за 2022 (неполный) год работы солнечных панелей без накопительной батареи.

Уже летом 2022 года стало очевидно, что я каждый солнечный день возвращаю в сеть поставщика электричества большой объем энергии, т. к не могу его потребить, а после заката начинаю покупать у него, как раз в самые дорогие часы (вечер — утро).

В моем регионе три тарифа (цены не актуальны, даны для сравнения)

Утро/вечер — Красный — 0,30 €

День — Желтый — 0,25 €

Ночь + выходные дни — Зеленый — 0,13 €

Компенсация компании мне за излишки энергии — 0.11 €

Накопительную батарею Sonnen 10 kwt я установил в конце 2022 года и сейчас привожу показатели работы системы за полный 2023 год с реальными ценами.

Итак: Моя солнечная система произвела около 8000 kwt (8MWt)

Дом употребил (израсходовал) 10 000 kwt

Возьмем среднюю стоимость энергии от моей электрической компании за 2023 г. — 0,25 € / kwt

Я сэкономил (заработал) — 2000 € за 2023 год. Стоит учесть, что стоимость электричества упала по сравнению с 2022 годом на 50−70%(!!!)

Экономика

Стоимость моей солнечной системы:

Панели (12), модуль управления, установка, лицензия (!) — 10 000 €

Батарея Sonnen 10 kwt, установка, лицензия — 10 000 €

Для чего лицензия?

Согласно законам Испании можно устанавливать солнечные системы (и батареи) только сертифицированных (Испанией) производителей. Если кто-то решит сэкономить и установить какие-нибудь дешевые китайские панели, то, во-первых: ни одна электрическая компания не заключит с ним договор, а значит не будет платить за излишки энергии экспортируемые в сеть. Во-вторых, и это ключевой вопрос: он не имеет права на компенсацию стоимости оборудования от Евросоюза, а это до 50% цены, включая установку.

Я тут грубо посчитал…

Стоимость моей системы 20 000 € - 50% = 10 000 €

Заработал (не заплатил компании)

2022 — 2100 €

2023 — 2000 €

Если цена на электричество останется на сегодняшнем уровне, неужели через три года моя система полностью окупится? WOW!!!

Кстати, гарантия на все оборудование — 10 лет, так что я не сильно волнуюсь, если что-то сломается. Да и обслуживания оно почти не требует.

В жизни, согласно счетов-фактур это выглядит так:

Январь, февраль, ноябрь и декабрь я плачу компании около 100 €

Остальные 8 месяцев — 0 €

И в заключении небольшой FAQ

Есть ли смысл покупать накопительную батарею, она дорогая и не окупится?

Решать вам! Мои аргументы следующие:

1. Если отключится городская сеть (сбой, ураган и т. п), мой дом будет автономен до 2 суток при минимально необходимом потреблении.

2. Батарея заряжается днем (бесплатно), отдает энергию вечером и утром, когда цена самая высокая.

3. Я могу управлять настройками батареи через приложение. Там их очень много.

4. Если у вас есть электрический автомобиль, то управление батареей просто обязательно.

Как настроить оптимальное потребление электричества?

Мой большой и очень энергоемкий дом потребляет в среднем 40 kwt в сутки. Это почти немыслимо, по мнению моих друзей. Расскажу, как я отрегулировал расход.

1. Все освещение однозначно заменено на LED. И работает только когда необходимо. Установлены датчики присутствия, датчики освещения (на улице) и т. п.

Самыми большими пожирателями энергии являются: отопление, бассейн, кондиционеры, сауна.

2. Сауну я включаю по субботам (цена 0,12 €/kwt) 6 часов — 0,72×4 = 2,88 € в месяц (только зимой).

3. Отопление разделено на две зоны: Спальни и Гостиная. Управляют ими умные термостаты, которые запрограммированы следующим порядком: отопление гостиной включается ночью до 6 утра в самое дешевое время (если в батарее не осталось энергии). Спальни прогреваются с 18 до 24 часов, в это время почти всегда батарея полностью заряжена и отдает эту энергию.

4. Бассейн зимой работает 2−3 часа только ночью. Летом — днем, 6 часов.

5. Кондиционеры работают только летом, по необходимости, в светлое время или от батареи вечером, от сети не работают.

6. Стиральная, сушильная и посудомоечные машины работают зимой ночью, летом — днем.