Солнечные панели + батарея

В марте 2022 года я установил 12 солнечных панелей по 450 W, распределив их по крыше дома с востока на запад, по маршруту солнца.
До конца 2022 года анализировал работу солнечной системы, параллельно перераспределяя и регулируя источники потребления в моем доме в зависимости от времени суток и цен на электричество.
Для понимания исходные данные моего дома:
Регион Испания.
Семья из 4 человек.
Отопление электрическое (тепловой насос воздух — вода, max 15 kwt), теплые полы + split системы (по необходимости)
Площадь 400 кв. м разделены на три зоны отопления/охлаждения.
Кондиционеры 4 шт. мощные
Бассейн (очистка, очень прожорливая).
Сауна мощностью 7 kwt (зимой, раз в неделю) — приблизительно 40 kwt за раз.
Вот данные за 2022 (неполный) год работы солнечных панелей без накопительной батареи.
Уже летом 2022 года стало очевидно, что я каждый солнечный день возвращаю в сеть поставщика электричества большой объем энергии, т. к не могу его потребить, а после заката начинаю покупать у него, как раз в самые дорогие часы (вечер — утро).
В моем регионе три тарифа (цены не актуальны, даны для сравнения)
Утро/вечер — Красный — 0,30 €
День — Желтый — 0,25 €
Ночь + выходные дни — Зеленый — 0,13 €
Компенсация компании мне за излишки энергии — 0.11 €
Накопительную батарею Sonnen 10 kwt я установил в конце 2022 года и сейчас привожу показатели работы системы за полный 2023 год с реальными ценами.
Итак: Моя солнечная система произвела около 8000 kwt (8MWt)
Дом употребил (израсходовал) 10 000 kwt
Возьмем среднюю стоимость энергии от моей электрической компании за 2023 г. — 0,25 € / kwt
Я сэкономил (заработал) — 2000 € за 2023 год. Стоит учесть, что стоимость электричества упала по сравнению с 2022 годом на 50−70%(!!!)
Экономика
Стоимость моей солнечной системы:
Панели (12), модуль управления, установка, лицензия (!) — 10 000 €
Батарея Sonnen 10 kwt, установка, лицензия — 10 000 €
Для чего лицензия?
Согласно законам Испании можно устанавливать солнечные системы (и батареи) только сертифицированных (Испанией) производителей. Если кто-то решит сэкономить и установить какие-нибудь дешевые китайские панели, то, во-первых: ни одна электрическая компания не заключит с ним договор, а значит не будет платить за излишки энергии экспортируемые в сеть. Во-вторых, и это ключевой вопрос: он не имеет права на компенсацию стоимости оборудования от Евросоюза, а это до 50% цены, включая установку.
Я тут грубо посчитал…
Стоимость моей системы 20 000 € - 50% = 10 000 €
Заработал (не заплатил компании)
2022 — 2100 €
2023 — 2000 €
Если цена на электричество останется на сегодняшнем уровне, неужели через три года моя система полностью окупится? WOW!!!
Кстати, гарантия на все оборудование — 10 лет, так что я не сильно волнуюсь, если что-то сломается. Да и обслуживания оно почти не требует.
В жизни, согласно счетов-фактур это выглядит так:
Январь, февраль, ноябрь и декабрь я плачу компании около 100 €
Остальные 8 месяцев — 0 €
И в заключении небольшой FAQ
Есть ли смысл покупать накопительную батарею, она дорогая и не окупится?
Решать вам! Мои аргументы следующие:
1. Если отключится городская сеть (сбой, ураган и т. п), мой дом будет автономен до 2 суток при минимально необходимом потреблении.
2. Батарея заряжается днем (бесплатно), отдает энергию вечером и утром, когда цена самая высокая.
3. Я могу управлять настройками батареи через приложение. Там их очень много.
4. Если у вас есть электрический автомобиль, то управление батареей просто обязательно.
Как настроить оптимальное потребление электричества?
Мой большой и очень энергоемкий дом потребляет в среднем 40 kwt в сутки. Это почти немыслимо, по мнению моих друзей. Расскажу, как я отрегулировал расход.
1. Все освещение однозначно заменено на LED. И работает только когда необходимо. Установлены датчики присутствия, датчики освещения (на улице)
Самыми большими пожирателями энергии являются: отопление, бассейн, кондиционеры, сауна.
2. Сауну я включаю по субботам (цена 0,12 €/kwt) 6 часов — 0,72×4 = 2,88 € в месяц (только зимой).
3. Отопление разделено на две зоны: Спальни и Гостиная. Управляют ими умные термостаты, которые запрограммированы следующим порядком: отопление гостиной включается ночью до 6 утра в самое дешевое время (если в батарее не осталось энергии). Спальни прогреваются с 18 до 24 часов, в это время почти всегда батарея полностью заряжена и отдает эту энергию.
4. Бассейн зимой работает 2−3 часа только ночью. Летом — днем, 6 часов.
5. Кондиционеры работают только летом, по необходимости, в светлое время или от батареи вечером, от сети не работают.
6. Стиральная, сушильная и посудомоечные машины работают зимой ночью, летом — днем.
Почти все я объединил в Систему Умного Дома, хотя это не обязательно. Конечно, в зависимости от сезона, я перенастраиваю датчики и термостаты, но уже все программы созданы и мне достаточно нажать кнопку на телефоне «Весна» «Осень»
Я много времени нахожусь в поездках, и также мне приходится управлять другой недвижимостью, за сотни километров, поэтому все сведено в одну программу с удаленным доступом и я могу регулировать любые параметры откуда угодно. Это, наверное, тема для отдельной статьи.
4 Комментарии
Я тоже из Испании и у меня тоже есть солнечные панели. Когда техники устанавливали оборудование, мне было сказано, что по испанским законам они не имеют права делать систему полностью автономной. Даже если в батарее есть заряд, при отключении центральной сети система обязана отключить подачу электричества. У вас не так?
По умолчанию, так, но в настройках батареи это можно изменить. 😉
«Даже если в батарее есть заряд, при отключении центральной сети система обязана отключить подачу электричества». Не так. При отключении центральной сети система обязана выключить соединение с центральной сетью — это сделано для того, чтобы не подавать напряжение из батарей на отключенную сеть (чтобы электриков, работающих на сети, не убило). Это умеет делать любой off-grid инвертер
Супер!