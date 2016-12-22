

Заказал машину на острове Лансароте, в популярной и самой дешевой в Испании компании «Goldcar».

Четыре дня 59 евро, получил подтверждение на е-мэйл и спокойно подхожу, по прилету, к стойке, выкладываю его, права и кредитку. Милая девочка весело вбивает в комп данные, говорит:

— Машина с полным баком, я сниму небольшой депозит, если вернете заправленной, сразу же его верну.

— Без проблем.

— Распишитесь, — показывает на графический планшет со стилусом на стойке.

Расписываюсь, она вручает ключи, красивый конверт со счетом и показывает, где машина.

Все за пять минут, радостно и без лишних вопросов.

По возвращении домой, решил проверить, вернулся ли депозит. И …

Депозит в 71 евро вернулся, как только сдал машину, только с карточки снято не 59 (аренда)+ 71 (депозит), а 232 евро, что на 102 больше. Ни хрена себе! Хватаю счет и вижу: Откуда ни возьмись — самая полная страховка (80 евро) и какая то хрень Smart Return (13 евро) и под счетом моя красивая подпись (пластиковой палочкой на черной пласмаске).

Офигеть, держу в руках подтверждение на 59, где четко указанно, что я не брал никаких доп. опций и подписанный мной счет (который был распечатан уже с моей подписью и вручен мне в конверте с документами на машину). Ай, МАЛАДЦЫ! И какой простор для деятельности…

И ничего никому не предъявить.

Резюмирую:

1. Вот хрена я теперь буду, что-нибудь подписывать на графическом планшете, не прочитав предварительно, хотя бы на экране монитора, в столь «продвинутых, высокотехнологичных» конторах.

2. Оплачивать аренду машины буду не по приезде, а через инет, фиг там они мне впарят свои ништяки, без согласования.

Урок усвоен. Вам наука.