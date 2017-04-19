Колбаса сыровяленая с луком

Инструкция
Наиболее оптимальный для меня способ приготовления: копчение совмещенное с выдержкой в климатической камере. Почти исключает образование плесени при длительном вялении, не говоря о том, что запах дыма отлично сочетается с любым мясом.
Свинина п/ж – 3 кг
Сало – 500 гр.
Соль – 2%
CUR#2 – 0,25%
Сахар – 0,3%
Черный перец – 0,3%
Пиментон – 0,5%
Чеснок гр. – 0,7%
Лук сухой молотый – 0,3%
Лавр сухой молотый – 0,2%
Розмарин – 0,2%
Ореган – 0,2%
Культуры T-SP – 0.3%
Бульон 300 гр
Мясо перекрутил на решетке 5 мм, Сало порезал кубиками по 0,5 см, хорошо вымесил. Набил в свиную череву диаметром около 42 мм. и повесил в клим. камеру с параметрами +22С и 95% влажности на сутки, потом снижал температуру и влажность на 7% еще пару дней. Коптил холодным способом 3 дня.
После чего повесил в климатическую камеру на стандартные 13С и 75% влажности.
Потеря в весе на 40% через 45 дней. Эквилибрация в вакууме от 1 недели.
Колбаса получилась красивая, нотки лука и прованских трав создали прекрасный букет.