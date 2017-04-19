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Колбаса сыровяленая с луком

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Колбаса сыровяленая с луком

Вид готовки:
    Виды готовки:

    Инструкция

    Наиболее оптимальный для меня способ приготовления: копчение совмещенное с выдержкой в климатической камере. Почти исключает образование плесени при длительном вялении, не говоря о том, что запах дыма отлично сочетается с любым мясом.

    Свинина п/ж – 3 кг
    Сало – 500 гр.
    Соль – 2%
    CUR#2 – 0,25%
    Сахар – 0,3%
    Черный перец – 0,3%
    Пиментон – 0,5%
    Чеснок гр. – 0,7%
    Лук сухой молотый – 0,3%
    Лавр сухой молотый – 0,2%
    Розмарин – 0,2%
    Ореган – 0,2%
    Культуры T-SP – 0.3%
    Бульон 300 гр


    Мясо перекрутил на решетке 5 мм, Сало порезал кубиками по 0,5 см, хорошо вымесил. Набил в свиную череву диаметром около 42 мм. и повесил в клим. камеру с параметрами +22С и 95% влажности на сутки, потом снижал температуру и влажность на 7% еще пару дней. Коптил холодным способом 3 дня.
    После чего повесил в климатическую камеру на стандартные 13С и 75% влажности.
    Потеря в весе на 40% через 45 дней. Эквилибрация в вакууме от 1 недели.
    Колбаса получилась красивая, нотки лука и прованских трав создали прекрасный букет.

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    Stanislav

    обратно
    Жаренные апельсины!

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