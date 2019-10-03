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«Путинбург» книга Дмитрия Запольского

Около месяца назад в какой-то новостной ленте я наткнулся на информацию о книге «Путинбург» Дмитрия Запольского, изданной британским издательством PVL Consulting Ltd.
Рассказывая о своей профессиональной деятельности популярного в то время тележурналиста и депутата, связанной со множеством известных петербургских персонажей 1990 — 2000-х годов, автор показывает как в Петербурге создавалась система управления, которая существует сейчас в России, а те, кто создавал эту систему, управляют страной.

Тогда отметил, что попадись мне эта книга, я почитал бы, памятуя, что в это же время занимался полностью тем же, чем и автор, правда на более мелком региональном уровне. Захотелось вспомнить молодость, пустить слезу… Да, и не стоит лицемерить, люблю почитать про это Зимбабве, живя уже около двадцати лет в приличной, теплой, безопасной стране… как в зверинец сходить.

Неделю назад на черногорском форуме Словоново, вдруг увидел эту книгу в руках усатого товарища и резко возбудился:
— Сеньор, где взяли? Я ее ХАЧУ!
Подозрительно посмотрев на меня, товарищ протянул увесистый том и сказал: «Ну если так настойчиво хотите, то возьмите…»
— Ой, вы наверное сами прочитать хотели, — стало неудобно мне
— Да я их коробку привез, после встречи хотел раздать…
— Ё! так вы…
— Дмитрий Запольский…
Выяснилось, что мы коллеги, имеем массу общих знакомых и «варились», в принципе, в одном котле. Я обещал, по прочтению, зло и нелицеприятно сообщить автору свое мнение, что сейчас и делаю:

Не буду скрывать, 470 страниц убористого текста я прочитал всего за пару дней. Что называется — запоем. Давно такого не было. Написано прочно, профессионально, автор не пытается лакирнуть действительность, но также и не нагоняет искусственного ужаса, что-то в стиле «чукотской песни» — что вижу, то пою. Хотя в этом и заключается работа истинного журналиста — репортажника, показать правду и дать свой комментарий, согласуясь только со своим собственным видением мира и совестью.

О высокой литературной составляющей я говорить не буду, жанр не предусматривает, тем более автор часто использует распространенный российский жаргон (который сейчас уже почти естественно несется с высоких трибун и экрана рос. ТВ), что вынуждает давать большие сноски, объясняющие, что такое «праздник», «лавэ», «откат» и т. д.
Сам автор не пытается изобразить себя эдакой «целкой», ангелом в аду, а честно признается, что знал, понимал, участвовал… — чем вызывает доверие к написанному.
Книга состоит из более чем 45 заметок — новелл, рассказов о встречах с ключевыми фигурами криминала, сегодняшнего российского руководства, персонажей соединяющих в себе обе ипостаси.
О том, что власть в России принадлежит уже более 20 лет гангстерам, наркоманам и пидарасам (в обоих смыслах этого слова), я конечно подозревал, но что все они были рождены, организованы, выпестованны спецслужбами мысли не было.
В общем рекомендую к обязательному прочтению, а Диме — респект, 7 футов и здоровья побольше, чтобы пережить этих и посмотреть, чем дальше все в Зимбабве обернется.

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