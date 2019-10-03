«Путинбург» книга Дмитрия Запольского

Около месяца назад в какой-то новостной ленте я наткнулся на информацию о книге «Путинбург» Дмитрия Запольского, изданной британским издательством PVL Consulting Ltd.

Рассказывая о своей профессиональной деятельности популярного в то время тележурналиста и депутата, связанной со множеством известных петербургских персонажей 1990 — 2000-х годов, автор показывает как в Петербурге создавалась система управления, которая существует сейчас в России, а те, кто создавал эту систему, управляют страной.

Тогда отметил, что попадись мне эта книга, я почитал бы, памятуя, что в это же время занимался полностью тем же, чем и автор, правда на более мелком региональном уровне. Захотелось вспомнить молодость, пустить слезу… Да, и не стоит лицемерить, люблю почитать про это Зимбабве, живя уже около двадцати лет в приличной, теплой, безопасной стране… как в зверинец сходить.

Неделю назад на черногорском форуме Словоново, вдруг увидел эту книгу в руках усатого товарища и резко возбудился:

— Сеньор, где взяли? Я ее ХАЧУ!

Подозрительно посмотрев на меня, товарищ протянул увесистый том и сказал: «Ну если так настойчиво хотите, то возьмите…»

— Ой, вы наверное сами прочитать хотели, — стало неудобно мне

— Да я их коробку привез, после встречи хотел раздать…

— Ё! так вы…

— Дмитрий Запольский…

Выяснилось, что мы коллеги, имеем массу общих знакомых и «варились», в принципе, в одном котле. Я обещал, по прочтению, зло и нелицеприятно сообщить автору свое мнение, что сейчас и делаю:

Не буду скрывать, 470 страниц убористого текста я прочитал всего за пару дней. Что называется — запоем. Давно такого не было. Написано прочно, профессионально, автор не пытается лакирнуть действительность, но также и не нагоняет искусственного ужаса, что-то в стиле «чукотской песни» — что вижу, то пою. Хотя в этом и заключается работа истинного журналиста — репортажника, показать правду и дать свой комментарий, согласуясь только со своим собственным видением мира и совестью.