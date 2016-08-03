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Vall de Nuria — горнолыжный курорт летом

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На горнолыжные курорты лучше всего ездить летом, кто поспорит? Ближайший к дому Vall de Nuria всего в двух часах езды. Мы решили забраться для посмотреть. На машине к самой долине подьехать нельзя, последние 8 км нужно пересесть на вагончик, который за 20 мин поднимает на высоту 2000 м и там — красотища!
А вот спуститься решили пешком, по популярной тропе в ущелье. Всего то 4 часа по скалам… как же болят ноги.
Кому интересно, по ссылке 17 фото с этой «прогулки»

https://flic.kr/s/aHskF7dfTA

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