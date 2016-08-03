На горнолыжные курорты лучше всего ездить летом, кто поспорит? Ближайший к дому Vall de Nuria всего в двух часах езды. Мы решили забраться для посмотреть. На машине к самой долине подьехать нельзя, последние 8 км нужно пересесть на вагончик, который за 20 мин поднимает на высоту 2000 м и там — красотища!

А вот спуститься решили пешком, по популярной тропе в ущелье. Всего то 4 часа по скалам… как же болят ноги.

Кому интересно, по ссылке 17 фото с этой «прогулки»

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