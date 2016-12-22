Как заплатить за машину в два раза больше!
Заказал машину на острове Лансароте, в популярной и самой дешевой в Испании компании “Goldcar”.
Четыре дня 59 евро, получил подтверждение на е-мэйл и спокойно подхожу, по прилету, к стойке, выкладываю его, права и кредитку. Милая девочка весело вбивает в комп данные, говорит:
– Машина с полным баком, я сниму небольшой депозит, если вернете заправленной, сразу же его верну.
– Без проблем.
– Распишитесь, – показывает на графический планшет со стилусом на стойке.
Расписываюсь, она вручает ключи, красивый конверт со счетом и показывает, где машина.
Все за пять минут, радостно и без лишних вопросов.
По возвращении домой, решил проверить, вернулся ли депозит. И …
Депозит в 71 евро вернулся, как только сдал машину, только с карточки снято не 59 (аренда)+ 71 (депозит), а 232 евро, что на 102 больше. Ни хрена себе! Хватаю счет и вижу: Откуда ни возьмись – самая полная страховка (80 евро) и какая то хрень Smart Return (13 евро) и под счетом моя красивая подпись (пластиковой палочкой на черной пласмаске).
Офигеть, держу в руках подтверждение на 59, где четко указанно, что я не брал никаких доп. опций и подписанный мной счет (который был распечатан уже с моей подписью и вручен мне в конверте с документами на машину). Ай, МАЛАДЦЫ! И какой простор для деятельности…
И ничего никому не предъявить.
Резюмирую:
1.Вот хрена я теперь буду, что нибудь подписывать на графическом планшете, не прочитав предварительно, хотя бы на экране монитора, в столь “продвинутых, высокотехнологичных” конторах.
2. Оплачивать аренду машины буду не по приезде, а через инет, фиг там они мне впарят свои ништяки, без согласования.
Урок усвоен. Вам наука.
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Хочу поделиться печальным опытом бронирования авто на Кипре. Через брокера CarDelMar был заказан VW POLO на 3 дня. Фактически автомобиль был предоставлен фирмой GOLDCAR CYPRUS. Итого косяки:
1. Голдкар выставил дополнительный счет на 47,6 евро за “выдачу автомобиля вне рабочих часов офиса” — чувак встретил меня в аэропорту в 8,20 . Офис открылся в 9,00. При бронировании об этом никто не предупреждал — иначе бы забронировал бы машину в другом месте.
2. Вместо VW POLO была выдана Юндай i10 — машина классом ниже. Все автомобили бывшие в наличии были только этой группы.
3. Был забронирован бустер для ребенка — в наличии его не оказалось. После долгих поисков было найдено древнее детское кресло — не бустер.
4. По условиям бронирования авто должен был быть с полным баком, фактически был с пустым. Прокатчик сам указал на это, сказал чтобы я сам заправился, а он вернет разницу. Сижу жду возврата.
5. Все время горела лампочка давления в шинах.
6. Машина была грязная внутри и прокуренная .
7. не было выдано на руки никакого документа аренды.
В общем, вот такой вот экспириэнс.