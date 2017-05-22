— Сволочь он — этот ваш Горький! — бурчала наша квартирная хозяйка, бабка Зоя.

— Приперся со своим дружком подзаборным Федькой с бутылкой вина, попросился в амбаре нашем выпить и стакан им вынести, а я девчонка глупая была, малая еще, стакан-то им и вынесла. Винище свое они выжрали, проспались и убежали, а меня мать потом за пропажу стакана неделю порола. Следить, говорит, надо было. Что с того, что один книжки пишет, а другой басом рыкает, голодранцы и ворье все равно. Стакан и унесли…

Сдавала нам бабка Зоя подвал в своем доме в центре, тогда г. Горького, аж за 80 рублей. Мы, студенты первокурсники Горьковского театрального училища, недавно отслужившие в Советской Армии, не испугались такой бешеной дороговизны и на стипендию в 30 рублей прожили в этом доме все 4 года учебы.

Было у бабки одно условие: чтоб у нас девушки не ночевали. Поэтому первый год стада девушек пробирались к нам задами, через забор, когда бабка крепко уснет и этим же путем ретировались в 5 утра.

Потом город выкупил дом под снос, выплатил бабке крупную сумму и дал квартиру в новостройках. Мы продолжили там жить «до прихода бульдозера» оплачивая аренду в полной мере. Так и дожили до диплома. А дом и ныне стоит…

На заглавной фотографии мы с Сергеем Ивановичем первокурсники, эдакие: молодой Ринго и Иванушка — дурачок, после получения принцессы и половины царства.

А вот вчера, спустя 32 года…