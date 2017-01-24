Чем отличается Sirloin стейк от антрекота

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Каждый кулинар регулярно сталкивается с проблемой разнообразия терминов, названий и специфик в наименовании отрубов, колбас, готовых изделий. В большинстве своем имена колбас идут из итальянского и испанского языков, мясные отрубы – устоявшиеся английские и американские термины.
Так же много вопросов вызывает, какое изделие из какого куска готовить?
Я веду блог на трех языках, поэтому скомпилировал небольшую подборку инфографики, где можно разглядеть и при небольших усилиях понять что к чему в мясном деле, и сравнить термины на испанском, английском и русском языках.

Говядина

beef_ru-1 beef vacuno steak beef-cuts-cook beef2
Свинина

Так вот ответ на главный вопрос вынесенный в заголовок: НИЧЕМ, это одно и тоже.
cured-meat

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Stanislav

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