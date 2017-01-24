Чем отличается Sirloin стейк от антрекота

Каждый кулинар регулярно сталкивается с проблемой разнообразия терминов, названий и специфик в наименовании отрубов, колбас, готовых изделий. В большинстве своем имена колбас идут из итальянского и испанского языков, мясные отрубы – устоявшиеся английские и американские термины.

Так же много вопросов вызывает, какое изделие из какого куска готовить?

Я веду блог на трех языках, поэтому скомпилировал небольшую подборку инфографики, где можно разглядеть и при небольших усилиях понять что к чему в мясном деле, и сравнить термины на испанском, английском и русском языках.

Говядина



Свинина

Так вот ответ на главный вопрос вынесенный в заголовок: НИЧЕМ, это одно и тоже.



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