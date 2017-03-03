Как сделать коптильню

Давно собирался сделать универсальную коптильню. Почти пять лет пользовался “Bradley”, но она перестала устраивать во первых по объему, во вторых, все равно при копчении требовала пристального внимания, еще смущала “прожорливость” на отнюдь не дешевые брикеты с опилками. И главное – не оптимизированность “Bradley” к холодному копчению.

Требовался универсальный аппарат для горячего и холодного копчения с минимальным вмешательством, отсутствием постоянного наблюдения и регулирования параметров.

Я начал подыскивать старый большой холодильник, но после проведенного теста на создание высокой температуры (довел до 110С и держал 1 час), пришлось отказаться от этого выбора. В стенках холодильника роль наполнителя играет пена, типа пенопласта, которая не готова держать такую температуры и, плавясь “ведет” стенки холодильника, что нарушает его герметичность. Пластик внутри тоже без восторга принял 100 градусов Цельсия.

И как по заказу у меня сломался модуль управления в винном шкафу со стеклянной дверью и обладающий прекрасным объемом и функциональностью. Ремонтировать его было очень дорого, почти 80% стоимости нового. Погоревав полчаса, я решил вдохнуть в него вторую жизнь и реинкарнировать в коптильный шкаф.



Задача стояла простая: Минимальное участие человека в работе шкафа, строгое выдерживание заданной температуры при горячем копчении и возможность длительного периода холодного копчения с хорошим наполнением дыма по всему объему.

Из винного шкафа были удалены все механизмы, сделаны решетки для продуктов. Просверлены четыре отверстия: Для выхода дыма на 90 мм., для дымогенератора на 25 мм и 2 на 10 мм для проводов вентилятора, нагревателя и датчиков температуры.

Понимаю, что винный шкаф у моих читателей прекрасно работает и не собирается ломаться, поэтому советую найти железный ящик удобных размеров и сделать герметичную дверку. Старый советский железный холодильник – отличный выбор.

Нагреватель

Я остановился на бытовом обогревателе на 900 ватт, стоимостью 15 евро. Он обладал достаточной мощностью и решеткой для защиты элемента.

Подключен через прибор для поддержания заданной температуры



При холодном копчении его просто убираю.

Дымогенератор

Больше года пользуюсь дымогенератором “Smokai” ново-зеландского производства. Сделан вполне хорошо, очень экономичен. Загрузки 800 грамм опилок (пелет) хватает на 8 часов дымления. Главный недостаток – большое количество конденсата, а бороться с ним очень трудно.

Недавно был приобретен девайс “Копти Сам” родом из Николаева (Украина).



Предварительно провел серьезнейший многодневный поиск по всем странам и континентам и этот показался мне наиболее удачным. Объем трубы в 2,5 литра, должно было обеспечить, по моим подсчетам, 12-15 часов работы. И очень радовал отвод конденсата.

По получении, генератор удовлетворил качеством исполнения, но надежда на функциональность быстро развеялась, как дым хиккори…

Прибор сделан правильно, конденсат отводится (правда, конечно не весь), но… дымление останавливается где-то через 40 минут работы. Наобжигавшись и измазавшись сажей, выяснил, что забивается входное отверстие, забивается опилками за счет тяги, неправильного подбора диаметров трубок и инжектора.



Мучался я с “Копти сам” больше 20 часов, но так и не добился внятной работы. Т.к вернуть прибор на Украину не представляется возможным, попробую его переделать сам, хотя это в корне неправильно. Кстати, 2,5 литра опилок выгорают всего за 6 часов работы, что ведет к разорению и приближению голодной смерти. В итоге: Не рекомендую покупать дымогенератор с двусмысленным названием “Копти сам, а я не буду”.

До модификации и тестирования буду пользоваться проверенным “Smokai”.



Термометр

Я пользуюсь таким термометрам





Удобен тем, что передает информацию в приложение на телефоне. Очень актуально, когда коптильня расположена далеко. Имеет две спицы, для контроля на разных уровнях. Стоит около 70 евро.

Вентилятор



Было много вариантов, больше всего подходили кулеры от компьютеров, но, посчитав, что вентилятор работающий в ужасно агрессивной среде долго не протянет, остановился на таком смешном варианте, и он себя сразу оправдал: Питается от USB, можно сделать любой переходник, прикрутить таймер, просто подключить к батарее, т.е автономен, мощность для прогона дыма по камере не нужна, с лишней влажностью вполне справляется. Сделан из мягкого пластика, который я легко мою после использования. И самое главное – стоимость 5 евро.

Выводы

Коптильный шкаф, похоже полностью удовлетворяет моим запросам. Объем – до 60 кг. Холодное и горячее копчение. Предварительная и последующая сушка продукта.

Очень удобна стеклянная дверь. Совсем не нужно постоянно открывать шкаф, выпуская дым, для контроля цвета продукта и насыщенности того же дыма. Стекло легко моется.



Первое копчение продолжалось 4 суток с перерывами на ночь, разными видами опилок и пелет, после скачков с украинским генератором дыма, подходил часто, но загружать опилками пришлось всего три раза. Подумываю на время копчения поставить веб камеру напротив шкафа, чтобы не бегать во двор смотреть, а то так можно и похудеть до 110 кг…

Осталось провести последний тест: дождусь сурового испанского лета с высокой температурой и попробую запустить холодное копчение, поместив в шкаф генераторы холода с циркуляцией воздуха. В прошлом году, всего при +30С на улице, старая коптилка, без нагревательного элемента сделала мне рыбу горячего копчения, при ожидании холодного.

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