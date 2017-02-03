Пресс-формы для ветчины

Плавно эволюционируя в изготовлении ветчин, я, начав с маленьких бытовых ветчинниц на 1 кг продукта постепенно добрался до профессиональных пресс-форм на 3 кг.

В основе технологии производства ветчины лежит отделение лишней жидкости, как в процессе засолки/ароматизации специями, так и при варке, поэтому бытовые ветчинницы типа “Белобоки” и “REDMOND” мною не рассматривались вообще. В них приходится готовить, используя герметичный пакет, который к тому же постоянно рвется, т.к в этих металлических ветчинницах много острых железных деталей, и подходят они больше для производства зельцев и сальтисонов, где отделение жидкости не требуется.

По предыдущим обзорам видно, что я использовал прибор Tescoma Presto (link), а так же делал сам из высокой гастроформы (link).

Но объема в 1-2 кг мне стало мало.

Были приобретены две промышленных стандартных пресс-формы по 3 кг. Стоимость их в Испании по 100 евро.

Формы сделаны из толстой пищевой нержавейки. Имеют мощные пружины и достаточно герметичны, чтобы не использовать пакет.

Засол, ароматизацию я произвожу сразу в них под небольшим давлением, потом только увеличив его ставлю на варку. Также пресс-формы очень удобны для варки ветчины с использованием прибора для су-вида. Из доработок – только просверлил небольшое отверстие для спицы термометра.

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