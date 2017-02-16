Климатическая камера. Как сделать самому

Для того, чтобы завялить любой продукт, нужно не так уж много – температура 10-15С (50-60Ф) и влажность 70%-под 80%. Плюс, кое-какое движение воздуха. Как эти условия создаются – дело второстепенное. Подвал, чердак, корпус от компьютера, балкон – лишь бы работало. На рынке появились аппараты, предназначенные для домашнего пользования с программированным контролем указанных выше параметров. Судя по отзывах, эти устройства прекрасно исполняют свои функции. Проблема только в том, что их стоимость равна двухгодичному автомобилю.

Для подавляющего большинства вялящих мясо или колбасные изделия в кустарных условиях выход прост и дешев. Берется любой «нон фрост» холодильник, добавляется несколько деталей, и «климатическая камера» готова. Методика проверена практикой тысяч любителей, вялящих колбасы по всему миру. Автору этого обзора, «чернильному червю» и совершенно обделенному типичных талантов «мужика с руками», первая базовая «камера» в США обошлась долларов в 200.

1) Находим или покупаем простой «нон фрост» холодильник. Есть возможность – без морозильника; у Вас выйдет больше места для колбас. Если морозильная камера находится с низу или с верху, ее кто-то вырезает, кто-то там прячет пиво от жены…

Для контроля температуры, покупаем соответствующий реле\терморегулятор; запрос в Гугле на «temperature controller for fridge» дает предостаточно вариантов. Имеющие время, умение и желание настраивают в некоторых моделях на соответствующую температуру уже имеющийся в холодильнике терморегулятор.

Работает терморегулятор просто. Выносной датчик – в холодильник через просверленную дыру (хотя при желании и наличии времени можно и так «найти путь»), в терморегулятор включаем холодильник, выставляем нужную температуру (проще 12С\55Ф), подключаем в сеть – и дело сделано.

2) Влажность контролируется по той же схеме. . Покупаем контролер влажности ( гугл дает много вариантов при поиске «humidifier controller» , подключаем к любому ультразвуковому увлажнителю воздуха, выставляем нужную влажность и не забываем время от времени добавлять воду – дело сделано. Сюда же подключаем небольшой вентилятор. Т.е. он включается вместе с увлажнителем воздуха. Кое-кто использует вентилятор из компьютерного блока, кое-кто монтирует его в стену холодильника для подачи свежего воздуха – тут вариантов много, но они играют малую роль. Правильнее всего начинать вяление с влажности около или чуть выше 80% и снижать ее до 70%. Практически осуществить это сложно, так как для большинства в камере постоянно находятся продукты на разной стадии вяления. Проще выставить 75% — на качестве продукта это не отобразится.

3) Последнее – источник тепла. Он нужен для холодного времени года, если Ваша климатическая камера\холодильник стоит в неутеплённом помещении. Плюс – когда холодильник не «гоняет» свои циклы, влажность поднимается выше необходимой. Тут вариантов тоже много. Можно использовать подогреваемый матрас для рептилий или лампу, излучающую тепло, но не свет.

4) Также Вам понадобится простой датчик, измеряющий температуру с влажностью внутри климатической камеры\холодильника.

Разумеется, эту простую схему можно улучшить и усложнить. Но сделав все вышеперечисленное, у Вас будут прекрасно работающие условия для вяления любого продукта. Остается только подучить немного теории по культурах, нитритах\нитратах, да просмотреть рецепты, которых предостаточно на этом сайте.

Sergey Dezhnyuk

для сайта MeatReview.com

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