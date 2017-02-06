Тест электрогриля Tefal Optigrill

Волею случая, довелось попробовать в действии сильно рекламируемый сейчас электрогриль Tefal Optigrill.

Планировалось приготовить небольшой Монблан стейков, и, конечно же мне было интересно, как работает эта “умная” машина.

Производитель уверяет, что гриль сам определит степень прожарки и просигнализирует голодному пользователю о прекрасном стейке с кровью приготовленном идеально.

Размер гриля несколько разочаровал. Хороший “мужской” стейк в 600 – 800 грамм может поместится только один.



Мы разогрели гриль до положенной температуры и положили этот прекрасный американский кусок мяса. Через 5-7 минут гриль сообщил, что стейк готов в прожарке “medium” и не обманул. Мясо выглядело достойно, и внутри и снаружи. Круто! Но впереди было еще с десяток… И вот тут открылось самое грустное: Электрогриль Tefal Optigrill – перестал быть умным. Нет, он не сломался, он попросту нагрелся и загрязнился и поэтому его “мозг” больше не мог определять ни толщину куска, ни вид продукта и он превратился в обычную, правда, очень красивую сковородку. Дальнейшее приготовление на нем – только на глаз, сообразуясь со своим опытом и знаниями. Конечно, приготовив, не одну тысячу стейков, мне давно не надо тыкать себя в подушечку большого пальца, определяя степень прожарки, поэтому горка мяса была пожарена и с удовольствием уничтожена собравшимися. Правда времени это заняло в четыре раза больше, чем на моем китайском no-name гриле с более просторной поверхностью (link) совершенно безмозглом, но купленном всего за 80 евро и служащим верой и правдой 5 лет (минимум три раза в неделю).



Выводы:

Если вы грустный, одинокий мужчина, не умеющий готовить, нелюбящий мыть посуду, но обладающий лишними 160 евро, то этот аппарат для вас. Одного. На один кусок продукта.

Если, упаси Боже, у вас есть семья и друзья, которые требуют много вкусной еды – подберите себе другую модель, побольше и поглупее (и соответственно дешевле).

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