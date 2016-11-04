Тушеное мясо 5 видов

Внезапно, при ревизии в морозильнике обнаруживаются небольшие куски разного мяса и птицы, “спрятавшиеся” за более свежими покупками. Неужели выбрасывать? Знакомая ситуация? Давайте решим ее кардинально и приготовим отличное блюдо рецептура которого уходит к древнейшей средиземноморской кухне, хозяйки которой испытывали те же проблемы.

Мы используем:

Бекон

Баранина

Свинина

Говядина

Курица

Крольчатина

В казан (вок) добавляем подсолнечное масло и топленое. Обжариваем мясо и птицу по очереди до появления красивой корочки (не до готовности). Не стоит бросать все сразу, масло остынет и продукты начнут вариться, а это нам не нужно.

Обжаренное мясо откладываем и опускаем в жир нарезанные овощи в такой последовательности:

Лук

Морковь

Перец (кроме чили)

Помидоры

Все обжариваем только до мягкости, минут по 5-8.

Возвращаем мясо, перемешиваем, солим, перчим. Из приправ рекомендую добавить:

Лавровый лист 1шт.

Тимьян, розмарин, копченую паприку – по чайной ложке.

Добавляем 150 мл воды и 100 гр. белого мускатного вина.

Водружаем наверх острый перчик, даем закипеть и отправляем в духовку на 90С на 4 часа.

Это режим наиболее соответствует остывающему деревенскому очагу и идеально подходит для нежного тушения.

При подаче посыпьте свежей кинзой и пертушкой.

Мясо и птица сохранит структуру, не расползется на волокна, будет очень мягким и сочным, а главное впитает в себя все вкусы. Очень красивое и праздничное блюдо.

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