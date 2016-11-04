Тушеное мясо 5 видов

Инструкция
Внезапно, при ревизии в морозильнике обнаруживаются небольшие куски разного мяса и птицы, “спрятавшиеся” за более свежими покупками. Неужели выбрасывать? Знакомая ситуация? Давайте решим ее кардинально и приготовим отличное блюдо рецептура которого уходит к древнейшей средиземноморской кухне, хозяйки которой испытывали те же проблемы.
Мы используем:
Бекон
Баранина
Свинина
Говядина
Курица
Крольчатина
В казан (вок) добавляем подсолнечное масло и топленое. Обжариваем мясо и птицу по очереди до появления красивой корочки (не до готовности). Не стоит бросать все сразу, масло остынет и продукты начнут вариться, а это нам не нужно.
Обжаренное мясо откладываем и опускаем в жир нарезанные овощи в такой последовательности:
Лук
Морковь
Перец (кроме чили)
Помидоры
Все обжариваем только до мягкости, минут по 5-8.
Возвращаем мясо, перемешиваем, солим, перчим. Из приправ рекомендую добавить:
Лавровый лист 1шт.
Тимьян, розмарин, копченую паприку – по чайной ложке.
Добавляем 150 мл воды и 100 гр. белого мускатного вина.
Водружаем наверх острый перчик, даем закипеть и отправляем в духовку на 90С на 4 часа.
Это режим наиболее соответствует остывающему деревенскому очагу и идеально подходит для нежного тушения.
При подаче посыпьте свежей кинзой и пертушкой.
Мясо и птица сохранит структуру, не расползется на волокна, будет очень мягким и сочным, а главное впитает в себя все вкусы. Очень красивое и праздничное блюдо.