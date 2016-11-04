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Тушеное мясо 5 видов

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Тушеное мясо 5 видов

Кухня
    • Средне

    Инструкция

    Внезапно, при ревизии в морозильнике обнаруживаются небольшие куски разного мяса и птицы, “спрятавшиеся” за более свежими покупками. Неужели выбрасывать? Знакомая ситуация? Давайте решим ее кардинально и приготовим отличное блюдо рецептура которого уходит к древнейшей средиземноморской кухне, хозяйки которой испытывали те же проблемы.
    Мы используем:
    Бекон
    Баранина
    Свинина
    Говядина
    Курица
    Крольчатина
    В казан (вок) добавляем подсолнечное масло и топленое. Обжариваем мясо и птицу по очереди до появления красивой корочки (не до готовности). Не стоит бросать все сразу, масло остынет и продукты начнут вариться, а это нам не нужно.
    Обжаренное мясо откладываем и опускаем в жир нарезанные овощи в такой последовательности:
    Лук
    Морковь
    Перец (кроме чили)
    Помидоры
    Все обжариваем только до мягкости, минут по 5-8.
    Возвращаем мясо, перемешиваем, солим, перчим. Из приправ рекомендую добавить:
    Лавровый лист 1шт.
    Тимьян, розмарин, копченую паприку – по чайной ложке.
    Добавляем 150 мл воды и 100 гр. белого мускатного вина.
    Водружаем наверх острый перчик, даем закипеть и отправляем в духовку на 90С на 4 часа.
    Это режим наиболее соответствует остывающему деревенскому очагу и идеально подходит для нежного тушения.
    При подаче посыпьте свежей кинзой и пертушкой.
    Мясо и птица сохранит структуру, не расползется на волокна, будет очень мягким и сочным, а главное впитает в себя все вкусы. Очень красивое и праздничное блюдо.

    (Visited 508 times, 31 visits today)

    Stanislav

    lomo-2
    обратно
    Копченая свиная корейка
    mescla-19
    далее
    Индюшиная нога с медом

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