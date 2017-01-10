Поросенок Рождественский

В каждой стране Рождественские праздники традиционно встречают разными блюдами. В Чехии это карп, в Америке – индейка, в России – оливье (русский салат) и водка.

В Испании больше распространен молочный поросенок.

В отличии от стран Восточной Европы поросенка запекают без начинки, в печи, в идеале на вертеле, чтобы мясо пропитывалось стекающим жиром и насыщалось запахом перенейских трав и дымом дуба и яблони.

Но хорошая кухня спешки не любит.

Сначала натираем поросенка крупной солью и оставляем в холодильнике на ночь. Тем временем готовим обмазку.

Подсолнечное масло (пастеризованное) 0,5 литра

Петрушка свежая – большой пучок

Чеснок 5 зб.

Тимьян 1 ч.л

Розмарин 1 ч.л

Черный перец молотый 1.ст.л

Копченая паприка 1.ч.л

Соединяем все и хорошо разбиваем блендером на высокой скорости, после чего оставляем в тепле насыщаться ароматом.

На утро тщательно обмазываем поросенка (соль можно не смывать) и оставляем в холоде на 2-3 дня, регулярно переворачивая и массируя.

Перед приготовлением, свинку желательно прогреть до комнатной температуры и поместить в печь (духовку) на вертело или на ресторанный гриль, как сделали мы.

Жарить рекомендую при температуре 120-140С в конце увеличить до максимума, для создания нежной хрустящей корочки.

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