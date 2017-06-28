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Стейк из “неправильного” мяса (VIDEO)

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Стейк из “неправильного” мяса (VIDEO)

Ужин одинокого мужчины

Вид готовки:
    Виды готовки:

    Инструкция

    Много лет назад, когда я приехал в Испанию мне пришлось купить дом и я остался совсем без денег. В доме не было ничего, разве что на полу валялся старый матрас, но была газовая плита. Дело происходило в субботу, магазины уже закрылись до понедельника, а ужинать хотелось в своем доме.
    Из продуктов удалось достать кусок сырой говядины, соль и перец (бутылка конечно была). Я нашел в кладовке старую убитую сковородку и приготовил себе шикарный ужин за 15 минут.
    Эта лирическая завязка служит длинной подводкой к рецепту, который уместится в одну строку:

    Сильно разогреваем сковороду и жарим мясо по 3-5 минут (зависит от толщины) на каждой стороне. Фуф, еле справился…

    Потом даем стейку отдохнуть под крышкой или фольгой, солим, перчим и наслаждаемся.

    Все мое многословие должно было предварить видео всего процесса.
    Для интереса в этот раз я взял совершенно неправильный отруб – круглую мышцу из задницы коровы отрезал два “пятака” и …

    Получилось сочно, вкусно, быстро. НО! Настойчиво не рекомендую доводить этот кусок до состояния well-done, разжевать его будет трудно. Максимум – medium.

    А ужасы первого дня без денег в пустом доме быстро закончились. Уже на следующей неделе, я купил себе обстановку, машину, яхту и завел молодую жену. Так что не волнуйтесь.

    (Visited 1 times, 1 visits today)

    Stanislav

    обратно
    Гуляш

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