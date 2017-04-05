Грудинка великолепная

Очень просто. Очень быстро. Очень вкусно.

Свиная грудинка солилась в тазике, большим количеством соли с добавлением нитрита 6 суток. После чего промыта и натерта специями:

Перец черный, паприка копченая, чеснок гранулированный, тимьян, розмарин, можжевельник, перец острый ароматный. Упакована в вакуум на 5 дней. После чего холодное копчение 3 суток. Так как приготовил около 4 кг, хранится грудинка в климатической камере и с каждой неделей становится вкуснее, но употреблять можно сразу.

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