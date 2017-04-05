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Грудинка великолепная

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Грудинка великолепная

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    Виды готовки:

    Инструкция

    Очень просто. Очень быстро. Очень вкусно.

    Свиная грудинка солилась в тазике, большим количеством соли с добавлением нитрита 6 суток. После чего промыта и натерта специями:

    Перец черный, паприка копченая, чеснок гранулированный, тимьян, розмарин, можжевельник, перец острый ароматный. Упакована в вакуум на 5 дней. После чего холодное копчение 3 суток. Так как приготовил около 4 кг, хранится грудинка  в климатической камере и с каждой неделей становится вкуснее, но употреблять можно сразу.

     

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    Stanislav

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