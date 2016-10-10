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Говядина копченая

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Говядина копченая

  • Средне

Инструкция

В первую очередь копченая говядина прекрасная заготовка на зиму. В вакуумном пакете хранится 3-4 месяца в холодильнике, а при глубокой заморозке – практически вечно. В домашних условиях за один раз можно накоптить до 15 кг мяса кусками по 1-2 кг. Очень рекомендую брать лучшие отрубы: толстый край и тонкий край, куски с повышенной жирностью и малым содержанием соединительной ткани.
Копченая отлично используется для закусок, бутербродов, тапас, основным наполнителем к салатам и, как главное блюдо.
Говядина тонкий край 3 кг.
Соль – 2,5%
CUR 1 – 0.25%
Черный перец, кориандр – 0,5%
Копченый красный перец, чили – 0,5%
Натираете мясо смесью специй и помещаете в вакуумный пакет на 5 дней в холодильник, ежедневно переворачивая.
После промойте мясо и тщательно просушите на сквозняке.
Коптим на любых опилках фруктовых деревьев.
Горячее копчение при температуре от 40С до 90С до достижения температуры внутри 58 – 62С. После остудить.
Холодное копчение 3 – 5 суток.
Рекомендую провялить до потери в весе 15 – 25%.
Хранить в вакуумном пакете.

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Stanislav

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