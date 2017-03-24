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Колбаски тонкие длинные хрустящие

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Колбаски тонкие длинные хрустящие

Вид готовки:
    Виды готовки:

    Инструкция

    В результате убийства и переработки иберийской свинки, среди многих сделал тонкую простую колбаску. В Испании она называется Secallona.
    Рецепт и процесс приготовления блистал простотой.
    Свинина п/ж – 3 кг
    Соль – 2%
    CUR#2 – 0,25%
    Сахар – 0,5%
    Черный перец – 0,3%
    Пиментон – 0,5%
    Чеснок гр. – 0,7%
    Мясо перекрутил на решетке 3 мм, сильно не вымешивал. Набил в тонкую свиную череву диаметром около 22 мм. Получилось метров 10 колбасы. Сразу повесил в коптильный шкаф, т.к погода позволяла (+12 + 16), на усадку. Через пару дней в обществе еще 20 кг разных изделий коптил холодным способом 3 дня.
    После чего повесил в климатическую камеру. Дней через 30 колбаска достаточно подсохла и превратилась в прекрасную, хрустящую и сочную … колбаску же.
    От классических “Охотничьих” колбасок, моя отличается отсутствием варки. Т.е – сырокопченая. Настойчиво рекомендую к производству.

    (Visited 511 times, 1 visits today)

    Stanislav

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