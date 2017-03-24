Колбаски тонкие длинные хрустящие

В результате убийства и переработки иберийской свинки, среди многих сделал тонкую простую колбаску. В Испании она называется Secallona.

Рецепт и процесс приготовления блистал простотой.

Свинина п/ж – 3 кг

Соль – 2%

CUR#2 – 0,25%

Сахар – 0,5%

Черный перец – 0,3%

Пиментон – 0,5%

Чеснок гр. – 0,7%

Мясо перекрутил на решетке 3 мм, сильно не вымешивал. Набил в тонкую свиную череву диаметром около 22 мм. Получилось метров 10 колбасы. Сразу повесил в коптильный шкаф, т.к погода позволяла (+12 + 16), на усадку. Через пару дней в обществе еще 20 кг разных изделий коптил холодным способом 3 дня.

После чего повесил в климатическую камеру. Дней через 30 колбаска достаточно подсохла и превратилась в прекрасную, хрустящую и сочную … колбаску же.

От классических “Охотничьих” колбасок, моя отличается отсутствием варки. Т.е – сырокопченая. Настойчиво рекомендую к производству.

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