Соус знаменитый. Аджика

Возможно, трудности составляет «перевод» названий продуктов с наших испанских, но я адаптирую и разжую под пользовательский вариант.

Почти все составляющие есть на моем не очень резком фото. На выходе будет 3-литровое ведерко продукта.

Итак:

Петрушка свежая. (пучок, сжатый внизу по ножкам диаметром ок. 5 см. использовать только листики, потому и пугающе громадный букет).

Кинза (она не такая пышная и в ней можно использовать тонкие стебельки, по обьему на выходе должно получиться столько же, как петрушки)

Базилик (везде разный, мелко порубленного должно получится – мужская пригоршня)

Траву мелко порубить руками или в комбайне.

Чеснок – две крупных головки (раздавить, засыпать столовой ложкой соли, перемешать, пусть полежит минут 10)

Грецкие орехи – 300 грамм. (раздавить/смолоть в кашу)

Сок 1 большого лимона.

Виноградный уксус – ст. ложка (по желанию)

Банка MILD KURRY (не острый соус на основе карри, видел во многих странах, подобрать нетрудно, да и это совсем не главный компонент, но очень желательный)

Перец свежемолотый – 1 ст. ложка (я пользуюсь смесью перцев)

Сахар 2 ст. ложки (соль у нас уже в чесноке)

1 стручок перца ЧИЛИ или каенского, мелко порубив. (Я не стремлюсь делать «огненный» соус, у нас мясо и само по себе свежее и вкусное, но любители могут увеличивать дозу до «задымления» комнаты )))

И основной наполнитель

TOMATO FRITO (помидоры обжаренные, состав: томаты, масло растительное, кукурузный загуститель и по мелочи… есть везде в разнообразных упаковках) – 2 литра.

Здесь можно регулировать на глаз желательную консистенцию, рекомендую делать, как советская сметана, за сутки соус немного загустеет.

И все это свалить в одну посудину и долго и тщательно перемешивать деревянной ложкой.

Пробовать не стоит, дайте соусу настояться минимум сутки (можно перемешивать), а уж чем дальше – тем вкуснее. Хранится в холодильнике 2-3 месяца.

Идет ко всему, кроме рыбы.

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