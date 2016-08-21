Соус знаменитый. Аджика

Инструкция
Возможно, трудности составляет «перевод» названий продуктов с наших испанских, но я адаптирую и разжую под пользовательский вариант.
Почти все составляющие есть на моем не очень резком фото. На выходе будет 3-литровое ведерко продукта.
Итак:
Петрушка свежая. (пучок, сжатый внизу по ножкам диаметром ок. 5 см. использовать только листики, потому и пугающе громадный букет).
Кинза (она не такая пышная и в ней можно использовать тонкие стебельки, по обьему на выходе должно получиться столько же, как петрушки)
Базилик (везде разный, мелко порубленного должно получится – мужская пригоршня)
Траву мелко порубить руками или в комбайне.
Чеснок – две крупных головки (раздавить, засыпать столовой ложкой соли, перемешать, пусть полежит минут 10)
Грецкие орехи – 300 грамм. (раздавить/смолоть в кашу)
Сок 1 большого лимона.
Виноградный уксус – ст. ложка (по желанию)
Банка MILD KURRY (не острый соус на основе карри, видел во многих странах, подобрать нетрудно, да и это совсем не главный компонент, но очень желательный)
Перец свежемолотый – 1 ст. ложка (я пользуюсь смесью перцев)
Сахар 2 ст. ложки (соль у нас уже в чесноке)
1 стручок перца ЧИЛИ или каенского, мелко порубив. (Я не стремлюсь делать «огненный» соус, у нас мясо и само по себе свежее и вкусное, но любители могут увеличивать дозу до «задымления» комнаты )))
И основной наполнитель
TOMATO FRITO (помидоры обжаренные, состав: томаты, масло растительное, кукурузный загуститель и по мелочи… есть везде в разнообразных упаковках) – 2 литра.
Здесь можно регулировать на глаз желательную консистенцию, рекомендую делать, как советская сметана, за сутки соус немного загустеет.
И все это свалить в одну посудину и долго и тщательно перемешивать деревянной ложкой.
Пробовать не стоит, дайте соусу настояться минимум сутки (можно перемешивать), а уж чем дальше – тем вкуснее. Хранится в холодильнике 2-3 месяца.
Идет ко всему, кроме рыбы.
Комментарий Скрыть комментарии
Спасибо большое – очень уважаю разные аджики, особенно сырые!