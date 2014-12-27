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Запеченный хамон

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Запеченный хамон

Описание:
    Кухня
    • Средне

    Инструкция

    Последнее время, увлекшись колбасоделанием, мой холодильник оказался забит различными отрубами свинины. Следуя четким указаниям вселенской лени, решил просто запечь большой кусок.
    Для этого была выбрана любимая часть – хамон. Так как по испански хамон не только известнейшая ветчина, но и просто свиное бедро, то провокация, будем считать, удалась.

    Считаю этот кусок наиболее яркий в свинье. Он содержит массу мышц, различающихся по цвету, структуре, жирности. В отличии от скучной, сухой, но надо признать, красивой, корейки, свинская задница обладает богатым разнообразным вкусом.

    Их куска удаляется кость. Я взят ок. 3 кг верхней задней части.
    Обмазал его большим количеством своей фирменной замазки (чеснок, соль , перец, оливковое масло) и отправил в холодильник на 2 суток. Да, пришлось увязать кусок бечевкой, превратив его в подобие рулета.
    В день приготовления согрел до комнатной температуры и отправил в духовку на 140С, как всегда с термометром. Готовил до 75С внутренней температуры. Когда аларм пропищал, включил конвекцию на 200С для создания столь необходимой для сьемки поджаристой корочки.

    Мясо получилось очень ароматным, сочным и мягким. Отлично сочеталось с горчицей.

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    Stanislav

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    Чашушули. Грузинская вкуснятина
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    Семга слабосоленая, мишелиновская

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