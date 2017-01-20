Свиная шея в sous-vide

В процессе подготовки мяса для глобального создания множества вялено-копченых продуктов, внезапно осталась “за бортом” свиная шея, которая планировалась превратиться в копченую коппу, но банально не влезла в коптильню.

Засаливалась 5 дней со специями.

Мясо 2780 г

Соль 56 г.

CUR 1 – 7.г

Перец (5 перцев) – 13 г.

Чеснок гр. – 10 г.

Сахар – 23 г.

Обмыть по окончании и … нужно было принимать решение, что делать с этим куском.

Решено было обмазать его набором ароматных специй и запаять в вакуум.

Обмазка

Розмарин

Тимьян

Сычуаньский перец (6-7 горошин размять в ступке)

Красный копченый перец

Черный перец

Брал приблизительно по чайной ложке.

Мясо тщательно обсушить полотенцем, натереть специями и сразу поместить в вакуумный пакет.

Готовил в sous-vide в режиме пастеризации, по науке, при 75С – 10 часов.



После чего сразу остудил в ледяной воде 3 часа, вынул из пакета и аккуратно (очень нежное) положил в холодильник. За ночь шея немного подсохла и стала плотной.

На стол подавалась в виде необязательной закуски, но популярность превзошла все ожидания.



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