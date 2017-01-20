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Свиная шея в sous-vide

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Свиная шея в sous-vide

Кухня
    • Средне

    Инструкция

    В процессе подготовки мяса для глобального создания множества вялено-копченых продуктов, внезапно осталась “за бортом” свиная шея, которая планировалась превратиться в копченую коппу, но банально не влезла в коптильню.
    Засаливалась 5 дней со специями.
    Мясо 2780 г
    Соль 56 г.
    CUR 1 – 7.г
    Перец (5 перцев) – 13 г.
    Чеснок гр. – 10 г.
    Сахар – 23 г.
    Обмыть по окончании и … нужно было принимать решение, что делать с этим куском.
    Решено было обмазать его набором ароматных специй и запаять в вакуум.
    Обмазка
    Розмарин
    Тимьян
    Сычуаньский перец (6-7 горошин размять в ступке)
    Красный копченый перец
    Черный перец
    Брал приблизительно по чайной ложке.
    Мясо тщательно обсушить полотенцем, натереть специями и сразу поместить в вакуумный пакет.
    Готовил в sous-vide в режиме пастеризации, по науке, при 75С – 10 часов.
    neck
    После чего сразу остудил в ледяной воде 3 часа, вынул из пакета и аккуратно (очень нежное) положил в холодильник. За ночь шея немного подсохла и стала плотной.
    На стол подавалась в виде необязательной закуски, но популярность превзошла все ожидания.
    ny-13

    (Visited 2 times, 2 visits today)

    Stanislav

    steak-4
    обратно
    Выдержанное мясо (стейки)

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