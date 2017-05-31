Рулет из бекона (панчетта)

Помните приснопамятную веселую иберийскую свинку, которую жестокий русо-испанец беспощадно разрезал на много мелких и больших кусочков? Она продолжает жить в наших сердцах… и желудках.

По прошествии 4 месяцев после “кровавого четверга” части свинки обрели свой финальный, очень аппетитный вид.

Начнем с панчетты

Я решил сделать 2 рулона, один со шкурой, другой без. Честно говоря, думал, что панчетта со шкурой будет меньше подвержена плесени, в чем в итоге ошибся, но сначала ингредиенты:

Мясо – 3000 гр.

Соль – 2,2%

Cur #2 – 0.25%

Сахар – 0,8%

Ч. перец – 0,5%

Мускатный орех – 1 гр.

Можжевельник – 5 гр.

Лавр 3 гр.

Сычуаньский перец – 5 гр.

Солился продукт 10 дней, после чего был тщательно натерт паприкой с добавлением розмарина и тимьяна и свернут в плотный рулон. Панчетта со шкурой была помещена в камеру без оболочки, а без шкуры – завернута в коллагеновую пленку.

Висели 4 месяца, потеря в весе составила 32%.

Веселой разноцветной плесени оказалось совершенно наплевать на плотное свертывание, свиную шкуру и коллагеновую пленку. Она прекрасно проникла везде, даже внутрь рулона. Конечно, это совершенно не испугало колбасника, просто пришлось тщательно промыть куски сначала винным уксусом, а потом, для уничтожения резкого запаха и придания благородного – белым вином. И пару дней просушить. Вывод из этой части – нет разницы, кроме визуальной, оставлять на сале шкуру или нет.

Панчетта была совершенно безопасна и готова к употреблению. Специи за срок выдержки продукта прекрасно распределились и были вполне ощутимы и создали отличную гармонию вкуса.

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