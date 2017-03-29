Перейти в режим чтения
Распечатать
0 0
Колбаса с апельсинами и коньяком

Поделиться в социальных сетях

Вы можете скопировать ссылку

Колбаса с апельсинами и коньяком

Вид готовки:
    Виды готовки:

    Инструкция

    Свинина п/ж – 3 кг
    Сало – 500 гр.
    Соль – 2%
    CUR#2 – 0,25%
    Сахар – 0,5%
    Черный перец – 0,5%
    Пиментон – 0,3%
    Чеснок гр. – 0,5%
    Апельсиновая цедра – 60 гр
    Сычуаньский перец – 2 гр
    Имбирь  3 гр.
    Коньяк Херес – 100 гр
    Культуры T-SP
    Бульон 200 гр
    Апельсиновую цедру предварительно подсушил в духовке на конвекции при 45С. и замочил ее в коньяке на час.
    Мясо перекрутил на решетке 5 мм, Сало порезал кубиками по 0,5 см, хорошо все вымесил. Набил в свиную череву диаметром около 42 мм. и повесил в клим. камеру с параметрами +22С и 95% влажности на сутки, потом снижал температуру и влажность на 7% еще пару дней.
    После чего повесил в климатическую камеру на стандартные 13С и 75% влажности.
    Потеря в весе на 40% через 35 дней. Эквилибрация в вакууме от 1 недели.


    Даже при сушке в камере колбаса умопомрачительно пахла, сначала хересом, со временем резкий запах алкоголя улетучился и пробились нотки апельсина, к финалу сушки хороший “нюхач” мог выделить из букета почти все составляющие. Колбаса получилась очень праздничная, оригинальная и вкусная, как впрочим и все, что выходит из моих золотых рук.

    (Visited 485 times, 1 visits today)

    Stanislav

    обратно
    Колбаски тонкие длинные хрустящие
    далее
    Грудинка великолепная

    Похожие рецепты

    Добавить комментарий

    This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT

    DonSimon.net | © 2010–2017 ALL RIGHTS RESERVED | TERMS AND CONDITIONS | CONTACTS