Колбаса с апельсинами и коньяком

Свинина п/ж – 3 кг

Сало – 500 гр.

Соль – 2%

CUR#2 – 0,25%

Сахар – 0,5%

Черный перец – 0,5%

Пиментон – 0,3%

Чеснок гр. – 0,5%

Апельсиновая цедра – 60 гр

Сычуаньский перец – 2 гр

Имбирь 3 гр.

Коньяк Херес – 100 гр

Культуры T-SP

Бульон 200 гр

Апельсиновую цедру предварительно подсушил в духовке на конвекции при 45С. и замочил ее в коньяке на час.

Мясо перекрутил на решетке 5 мм, Сало порезал кубиками по 0,5 см, хорошо все вымесил. Набил в свиную череву диаметром около 42 мм. и повесил в клим. камеру с параметрами +22С и 95% влажности на сутки, потом снижал температуру и влажность на 7% еще пару дней.

После чего повесил в климатическую камеру на стандартные 13С и 75% влажности.

Потеря в весе на 40% через 35 дней. Эквилибрация в вакууме от 1 недели.



Даже при сушке в камере колбаса умопомрачительно пахла, сначала хересом, со временем резкий запах алкоголя улетучился и пробились нотки апельсина, к финалу сушки хороший “нюхач” мог выделить из букета почти все составляющие. Колбаса получилась очень праздничная, оригинальная и вкусная, как впрочим и все, что выходит из моих золотых рук.

(Visited 485 times, 1 visits today)