Утка по-провансальски



Большие, сочные французские утиные грудки (magre) укладываем в широкую посуду в один ряд. Готовим маринад:

Соль 2%

Черный перец 0,5 %

Душистый перец 3 шт

Кориандр 1 гр

Розмарин, тимьян – по небольшой щепотке

Гвоздика 2 шт.

Лавр 1 лист

Чеснок 2 зб.

Португальский портвейн (виски, коньяк – на выбор, но самый лучший) чтобы маринад покрыл грудки до половины.

Хорошо перемешиваем и заливаем утку. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на сутки. Переворачивать грудки 4-6 раз.

После маринования смыть специи водой и тщательно промокнуть грудки от влаги, дать немного подсохнуть и слегка натереть красным копченым перцем.

Поместить в климатическую камеру на сушение. В принципе можно есть уже через 5-7 дней, но наиболее ароматный вариант достигается при потери 20-30% веса, после чего грудки запаиваются в вакуум на эквилибрацию. Желательно не меньше недели. Хранится в холодильнике вечно. Сей деликатес достоин самого изящного и извращенного вкуса.

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