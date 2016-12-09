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Утка по-провансальски

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Утка по-провансальски

  • Средне

Инструкция

dack-copt-9
Большие, сочные французские утиные грудки (magre) укладываем в широкую посуду в один ряд. Готовим маринад:
Соль 2%
Черный перец 0,5 %
Душистый перец 3 шт
Кориандр 1 гр
Розмарин, тимьян – по небольшой щепотке
Гвоздика 2 шт.
Лавр 1 лист
Чеснок 2 зб.
Португальский портвейн (виски, коньяк – на выбор, но самый лучший) чтобы маринад покрыл грудки до половины.
Хорошо перемешиваем и заливаем утку. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на сутки. Переворачивать грудки 4-6 раз.
После маринования смыть специи водой и тщательно промокнуть грудки от влаги, дать немного подсохнуть и слегка натереть красным копченым перцем.
Поместить в климатическую камеру на сушение. В принципе можно есть уже через 5-7 дней, но наиболее ароматный вариант достигается при потери 20-30% веса, после чего грудки запаиваются в вакуум на эквилибрацию. Желательно не меньше недели. Хранится в холодильнике вечно. Сей деликатес достоин самого изящного и извращенного вкуса.

(Visited 440 times, 15 visits today)

Stanislav

mescla-19
обратно
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