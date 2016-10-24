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Копченая свиная корейка

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Копченая свиная корейка

  • Средне

Инструкция

В первую очередь копченая свинина прекрасная заготовка на зиму. Очень рекомендую брать лучшие отрубы: корейку, шею, куски с повышенной жирностью и малым содержанием соединительной ткани.
Копченая отлично используется для закусок, бутербродов, тапас, основным наполнителем к салатам и, как главное блюдо.
В вакуумном пакете хранится 3-4 месяца в холодильнике, а при глубокой заморозке – практически вечно. В домашних условиях за один раз можно закоптить до 15 кг мяса кусками по 1-2 кг.
Свиная корейка 1750 гр.
Соль – 2,5%
CUR 1 – 0.25%
Черный перец, кориандр – 0,5%
Копченый красный перец, халапеньо, чили – 0,5%
Чеснок (гр) – 0,25%
Натираете мясо смесью специй и помещаете в вакуумный пакет на 5 дней в холодильник, ежедневно переворачивая.
После промойте мясо и тщательно просушите на сквозняке.
Коптим на любых опилках фруктовых деревьев.
Горячее копчение при температуре от 40С до 90С до достижения температуры внутри 65 – 72С. 6 часов.. После остудить.
Холодное копчение 3 суток.
Рекомендую провялить до потери в весе 15 – 25%.
Хранить в вакуумном пакете.

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Stanislav

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