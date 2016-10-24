Копченая свиная корейка

В первую очередь копченая свинина прекрасная заготовка на зиму. Очень рекомендую брать лучшие отрубы: корейку, шею, куски с повышенной жирностью и малым содержанием соединительной ткани.

Копченая отлично используется для закусок, бутербродов, тапас, основным наполнителем к салатам и, как главное блюдо.

В вакуумном пакете хранится 3-4 месяца в холодильнике, а при глубокой заморозке – практически вечно. В домашних условиях за один раз можно закоптить до 15 кг мяса кусками по 1-2 кг.

Свиная корейка 1750 гр.

Соль – 2,5%

CUR 1 – 0.25%

Черный перец, кориандр – 0,5%

Копченый красный перец, халапеньо, чили – 0,5%

Чеснок (гр) – 0,25%

Натираете мясо смесью специй и помещаете в вакуумный пакет на 5 дней в холодильник, ежедневно переворачивая.

После промойте мясо и тщательно просушите на сквозняке.

Коптим на любых опилках фруктовых деревьев.

Горячее копчение при температуре от 40С до 90С до достижения температуры внутри 65 – 72С. 6 часов.. После остудить.

Холодное копчение 3 суток.

Рекомендую провялить до потери в весе 15 – 25%.

Хранить в вакуумном пакете.

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