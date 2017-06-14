Хамон за 3 месяца

Какой шаркутерье не мечтает сам сделать настоящий хамон своими руками. Ведь признано, что этот классический испанский продукт является “олимпом” в колбасном деле и, конечно, главным продуктом гордости мой страны и нации.

В душе, многие понимают, что это трудно, а то и невозможно в домашних условиях конкурировать с многовековым опытом испанских производителей. Но… пытаться все равно нужно и я тоже пошел по этой дороге, вымощенной желтым кирпичом.

Изначально я не собирался ждать год – полтора, чтобы убедиться в своей никчемности, вывесив прекрасную ногу иберийской свиньи, возможно, испортив ее.

Я вырезал несколько кусков из передней ноги с мышцами разного цвета и разной жирности, приблизительно по 2 килограмма каждую и произвел положенную хамону засолку и выдержку до оптимальной потери веса всего за 3 месяца.

Соль – 2%

Cur #2 – 0.25%

Сахар – 0,5%

Ч. перец – 0,5%

Чеснок – 0,5 %

Лавр – 1 лист

Просолка – 2 недели. Потом слегка обмазал красным перцем и перцем халапеньо, дабы не давать плесени фривольничать и – за решетку, вернее на решетку в камеру.

“Хамон” получился очень приличный, конечно, я вынужден был резать его поперек волокон на слайсере, но качество исходного продукта, отличной свежей свинины иберийской породы, сыграло свою роль.

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