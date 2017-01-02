Ветчина рубленная

Неоднократно слышал утверждения, что в рубленую ветчину необходимо добавлять склеивающий структуру элемент (швартенблок, желатин, другие коллагеновые производные). Но я не являюсь сторонником подобных добавок. Простая говядина, великолепно исполняет эту функцию, а также сильно улучшает вкус ветчины.

Итак:

Говядина – 1750 гр.

Свинина п/ж – 3500 гр

Нарезаем свинину кубиками по 1 см, говядину кусочками по 5 см (она потом пойдет в мясорубку.

Просол 2% соли + нитрит (CUR 1 – 0.25%) – 4 дня

После чего прокручиваем говядину на решетке 5 мм (можно больше) и соединяем со свининой.

В получившийся фарш вмешиваем специи:

Сахар – 0.8%

Перец черный- 0,5%

Чеснок гр. 10 гр.

Сычуаньский перец 5 гр.

Мускатный орех 5 гр.

Херес (Бренди) – 100 гр.

Вода (бульон) – 250 мл.

Вымешиваем до полного впитывания жидкости в фарш и появления клейкости.

Важно не давать повысится температуре фарша выше 16С. (чтобы не было пустот в готовой ветчине).

Укладываем фарш в пакет для запекания (не обязательно герметично) и помещаем в пресс-форму под небольшое давление. В холодильник на сутки для созревания и уплотнения.

Перед варкой рекомендую прогреть ветчину до комнатной температуры часа три. Увеличиваем давление в пресс-форме и варим ветчину при температуре воды 80-85С. до достижения внутри фарша 70С.

По окончании помещаем форму в ледяную воду на 2-3 часа, после чего – в холодильник на 12 часов, не снижая давления.

Рубленая ветчина готова. Наслаждайтесь!

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