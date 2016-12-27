Ветчина цельно кусковая

Кусок для цельной ветчины специально был взят из задней (филейной) части. Она самая дешевая и там присутствуют мышцы отличающиеся по структуре и цветом.

Свинина 2500 гр

Просол 2% соли + нитрит (CUR 1 – 0.25%)

Сахар – 0.8%

Перец черный- 0,5%

Чеснок гр. 10 гр.

Вакуумный пакет.

Ежедневно переворачивая и массируя – 4 дня.

После чего обмыл, просушил и натер ароматизирующей смесью

Черный перец 10 гр

Сычуаньский перец 3 гр.

Мускатный орех 3 гр.

Ямайский перец 3 гр

Тимьян, розмарин – по чайной ложке

Паприка копченая 1 ст. ложка.

Сразу уложил в пресс-форму.

Перед варкой рекомендуется прогреть ветчину до комнатной температуры часа три. Увеличиваем давление в пресс-форме и варим ветчину при температуре воды 80-85С. до достижения внутри куска 70С.

По окончании помещаем форму в ледяную воду на 2-3 часа, после чего – в холодильник на 12 часов, не снижая давления.

Ветчина получается очень нежная, красивая с сильным ароматом приправ, но не обладающая острым жгучим вкусом. Великолепно сочетается с дижонской горчицей и украинским хреном.

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