Совершенно не претендую на аутентичность этого рецепта. Можно даже сказать, что к венгерскому гуляшу он почти не имеет отношения, т.к в Будапеште я был всего один день, но гуляшей разных едал не мало.

Поэтому сей гуляш будем считать авторским.

Мой гуляш готовится совершенно без жидкости.

Но поверьте, ее в готовом блюде будет вполне достаточно. Магия!

Я предпочитаю использовать говядину, притом наименее ценные отрубы, даже очень желательно, чтобы в мясе были жир, коллагеновые пленки и прочее, разве что без костей.

В этот раз я взял круглую мышцу из задницы коровы. Этот отруб прекрасно подходит для длительного тушения.

Итак:

Говядина

Лук

Морковь

Болгарский перец 2-3 вида

Итальянский перец красный и зеленый обязательно

Чеснок

Соль, перец, лавр.

Копченая паприка для запаха.

Немного растительного масла на дно кастрюли, что бы вначале не пригорело.

За 30 мин до окончания тушения – рубленую кинзу и петрушку не жалея.

Точное количество ингредиентов определять не имеет смысла, главное условие порезанных овощей должно быть в следующей пропорции:

Мясо – 40-50%

Овощи – 50-60%

от общего объема.

Все режется не особо мелко и сразу кладется в кастрюлю в которой будет готовится.

Наиболее удобно готовить в мультиварке, сначала режим “Выпечка”, как появиться сок из мяса и овощей и закипит, сразу изменить на режим “Тушение” и на 4 часа (можно больше). Не забудьте добавить травы перед окончанием процесса.

Отлично получается в духовке: сначала на 130С до закипания, потом 85-95С для тушения.

Много лет готовлю только этот вариант гуляша, мне нравится, что в составе только отличные натуральные продукты, а появившаяся жидкость была не хлорированной водой из под крана, а соком мяса, лука, перцев… запах просто убивает соседей и прохожих.

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