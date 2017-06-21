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Гуляш

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Гуляш

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    Инструкция

    Совершенно не претендую на аутентичность этого рецепта. Можно даже сказать, что к венгерскому гуляшу он почти не имеет отношения, т.к в Будапеште я был всего один день, но гуляшей разных едал не мало.
    Поэтому сей гуляш будем считать авторским.

    Мой гуляш готовится совершенно без жидкости.
    Но поверьте, ее в готовом блюде будет вполне достаточно. Магия!

    Я предпочитаю использовать говядину, притом наименее ценные отрубы, даже очень желательно, чтобы в мясе были жир, коллагеновые пленки и прочее, разве что без костей.
    В этот раз я взял круглую мышцу из задницы коровы. Этот отруб прекрасно подходит для длительного тушения.

    Итак:
    Говядина
    Лук
    Морковь
    Болгарский перец 2-3 вида
    Итальянский перец красный и зеленый обязательно
    Чеснок
    Соль, перец, лавр.
    Копченая паприка для запаха.
    Немного растительного масла на дно кастрюли, что бы вначале не пригорело.

    За 30 мин до окончания тушения – рубленую кинзу и петрушку не жалея.
    Точное количество ингредиентов определять не имеет смысла, главное условие порезанных овощей должно быть в следующей пропорции:

    Мясо – 40-50%
    Овощи – 50-60%
    от общего объема.

    Все режется не особо мелко и сразу кладется в кастрюлю в которой будет готовится.

    Наиболее удобно готовить в мультиварке, сначала режим “Выпечка”, как появиться сок из мяса и овощей и закипит, сразу изменить на режим “Тушение” и на 4 часа (можно больше). Не забудьте добавить травы перед окончанием процесса.
    Отлично получается в духовке: сначала на 130С до закипания, потом 85-95С для тушения.

    Много лет готовлю только этот вариант гуляша, мне нравится, что в составе только отличные натуральные продукты, а появившаяся жидкость была не хлорированной водой из под крана, а соком мяса, лука, перцев… запах просто убивает соседей и прохожих.

    (Visited 1 times, 1 visits today)

    Stanislav

    обратно
    Хамон за 3 месяца

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