Инструкция
Совершенно не претендую на аутентичность этого рецепта. Можно даже сказать, что к венгерскому гуляшу он почти не имеет отношения, т.к в Будапеште я был всего один день, но гуляшей разных едал не мало.
Поэтому сей гуляш будем считать авторским.
Мой гуляш готовится совершенно без жидкости.
Но поверьте, ее в готовом блюде будет вполне достаточно. Магия!
Я предпочитаю использовать говядину, притом наименее ценные отрубы, даже очень желательно, чтобы в мясе были жир, коллагеновые пленки и прочее, разве что без костей.
В этот раз я взял круглую мышцу из задницы коровы. Этот отруб прекрасно подходит для длительного тушения.
Итак:
Говядина
Лук
Морковь
Болгарский перец 2-3 вида
Итальянский перец красный и зеленый обязательно
Чеснок
Соль, перец, лавр.
Копченая паприка для запаха.
Немного растительного масла на дно кастрюли, что бы вначале не пригорело.
За 30 мин до окончания тушения – рубленую кинзу и петрушку не жалея.
Точное количество ингредиентов определять не имеет смысла, главное условие порезанных овощей должно быть в следующей пропорции:
Мясо – 40-50%
Овощи – 50-60%
от общего объема.
Все режется не особо мелко и сразу кладется в кастрюлю в которой будет готовится.
Наиболее удобно готовить в мультиварке, сначала режим “Выпечка”, как появиться сок из мяса и овощей и закипит, сразу изменить на режим “Тушение” и на 4 часа (можно больше). Не забудьте добавить травы перед окончанием процесса.
Отлично получается в духовке: сначала на 130С до закипания, потом 85-95С для тушения.