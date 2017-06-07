Coppa классическая

Кто будет спорить, что свиная шея наилучший кусок для создания многих деликатесов!? Она прекрасна и в су-виде и горячего и холодного копчения и, конечно, гордость итальянских колбасьерро – COPPA.

Я делаю шею много, часто и по-разному. Сегодня пусть будет coppa.

Соль – 2%

Cur #2 – 0.25%

Сахар – 0,5%

Ч. перец – 0,8%

Чеснок – 0,8 %

Лавр – 1 листик.

Солилась 2 недели. Вялилась 98 дней (жирная попалась). Потеря веса 43%. Эквилибрация.

Структура отличная. Вкус – классический. Скажете: никакого творчества, никакого полета фантазии? А вот поговорим, когда вам надо будет утилизировать больше 100 кг свинины за один раз, не замораживая “на потом”. И спасибо итальянской климатической камере “Klima” за идеальную автоматическую работу, позволяющую мне ловить палтуса в Норвегии и бегать от агрессивных пингвинов в Антарктиде.

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