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Куриная грудка

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Куриная грудка

Нежная куриная грудка за 1 час в sous-vide

Вид готовки:
    Виды готовки:
    • 1h. 10m.
    • Средне

    Инструкция

     

    Все знают, что куриные грудки сухие и безвкусные. А мы сделаем их нежными, ароматными и сочными.
    Заливаем грудки соком лимона на пару часов, солим. После промываем высушиваем и натираем смесью черного перца, сладкой и острой паприки и куркумы. Укладываем в пакет, добавляем пару веточек тимьяна, мелко нарезанный “болгарский” перец, петрушку и столовую ложку сливочного масла. Удаляем воздух, помешаем в воду и готовим при 64С 1 час 10 мин.
    ¡Buen provecho!

    (Visited 754 times, 1 visits today)

    Stanislav

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    Свиная лопатка
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    Ростбиф за 24 часа

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    2 Комментариев Скрыть комментарии

    Первый рецепт который я попробовал.
    На Али были приобретены вакуумный упаковщик – 1200р, термоконтроллер ~ 600р и кипятильник на 1Квт~150р.
    Что могу сказать, действительно вкусно и сочно. Куриная грудка отварная – всегда суховата в отличии от этой.
    Рецепт немного изменил – грудку сначала солю ночь в рассоле, далее – обсушиваю, обмазываю специями по вкусу – и в пакет.
    Готовлю при Т=65С 1ч20мин.

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