Инструкция
Все знают, что куриные грудки сухие и безвкусные. А мы сделаем их нежными, ароматными и сочными.
Заливаем грудки соком лимона на пару часов, солим. После промываем высушиваем и натираем смесью черного перца, сладкой и острой паприки и куркумы. Укладываем в пакет, добавляем пару веточек тимьяна, мелко нарезанный “болгарский” перец, петрушку и столовую ложку сливочного масла. Удаляем воздух, помешаем в воду и готовим при 64С 1 час 10 мин.
¡Buen provecho!
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2 Комментариев Скрыть комментарии
Первый рецепт который я попробовал.
На Али были приобретены вакуумный упаковщик – 1200р, термоконтроллер ~ 600р и кипятильник на 1Квт~150р.
Что могу сказать, действительно вкусно и сочно. Куриная грудка отварная – всегда суховата в отличии от этой.
Рецепт немного изменил – грудку сначала солю ночь в рассоле, далее – обсушиваю, обмазываю специями по вкусу – и в пакет.
Готовлю при Т=65С 1ч20мин.
А можно сразу солью, специями и в вакуум, на ночь, потом в нем же в сувид на 65С, но рекомендую 45-60 мин, не больше.