Куриная грудка

Все знают, что куриные грудки сухие и безвкусные. А мы сделаем их нежными, ароматными и сочными.

Заливаем грудки соком лимона на пару часов, солим. После промываем высушиваем и натираем смесью черного перца, сладкой и острой паприки и куркумы. Укладываем в пакет, добавляем пару веточек тимьяна, мелко нарезанный “болгарский” перец, петрушку и столовую ложку сливочного масла. Удаляем воздух, помешаем в воду и готовим при 64С 1 час 10 мин.

¡Buen provecho!

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