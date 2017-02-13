Сесина (Вяленая копченая говядина)

Берем хорошую говядину, верхний, нижний край или куски из задней части. Режем по волокнам на куски длиной 25-35 см и стороной около 6-8 см, получится приблизительно кусок по 1-1,5 кг.

Солим и сразу присыпаем специями

Соль 2%

Сахар 0.5%

Черный перец 0.3%

Чеснок гран. 0.5%

Ароматизаторы: Тимьян, розмарин, китайский перец, тмин, лавр – по вкусу, много не надо.

Запаковываем в вакуум и в холодильник на 5 – 8 дней.

Потом промываем мясо, вытираем насухо и даем подсохнуть 1-2 дня в прохладном месте при температуре не выше 18С.

Коптим холодным способом 3 дня приблизительно по 6-8 часов. Готовность определяем по цвету, сильно закапчивать не рекомендую, важно, что мясо обладало собственным вкусом и ароматом, а не только дымом.

После чего помещаем говядину в климатическую камеру (прохладный подвал) и сушим до потери веса в 30-45% (зависит от жирности) В идеале говядина должна быть плотная по всей толщине. Ножом ее тонко нарезать не должно получаться. После сушки стоит снова упаковать куски в вакуум на неделю для выравнивания влаги. Если собираетесь хранить больше месяца, рекомендую заморозить прямо в вакуумном пакете.

Весь процесс сушки у меня занимает 1-1.5 месяца, что несравнимо с годом ожидания большого куска.

Подробно про сесину здесь (link)

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