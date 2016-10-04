Рыбное ассорти

Очень красивое, полностью диетическое блюдо. В порционном приготовление украсит любой, даже пафосный стол. Сочетание вкусов разных сортов рыбы не может оставить равнодушным никакого гурмана.

Берем филе семги, трески, тунца.

Режем пластинками толщиной 1 – 2 сантиметра. Укладываем в форму слоями выбирая собственное цветовое решение. Каждый слой в процессе немного солим, перчим, добавляем немного сухого укропа и петрушки, несколько капель лимонного сока.

Помещаем под небольшой гнет и ставим в холодильник на 5-8 часов. Сливаем выделившуюся жидкость и готовим на водяной бане или в духовке под гнетом при температуре не выше 75С до достижения температуры внутри продукта не более 55С.

Жидкость сливаем.

Готовое ассорти нужно хорошо охладить.

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