Выдержанное мясо (стейки)

Первым опытом в использовании новой климатической камеры “Klima” стала наименее продолжительная, но очень немаловажная по значению функция “старения” мяса.

Конечно, раньше я не раз выдерживал мясо и в сухом и влажном (вакууме) виде, но добиться от бытового холодильника и подручных средств идеальных (научных) условий,- температуры и влажности почти невозможно, поэтому интересно было сравнить.

Зная химию процесса, мясо было приобретено специально наименее жирное, ординарное, но, конечно, очень свежее. Этот сорт при жарке стейком, кои так любит моя семья, является наименее популярным из за сухости и жесткости.



Именно по этой причине кусок в 18 кг лег в камеру на 4 суток. Посмотреть, исправит ли “старение” недоработки фермеров.

Для чистоты эксперимента была выбрана полностью автоматическая предустановленная производителем “Klima” программа.



Здесь хорошо видно все параметры.

По окончании процесса мясо немного потемнело и чуть подсохло. Далее было нарезано на 4 см стейки и тестировалось всей семьей в течении 2 недель.

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Визуально структура мяса изменилась совсем немного, но явно ощущалось, что оно стало податливей при нарезке, более пластичным, и имело ощутимо иной запах.При жарке на гриле жидкость почти не выделялась, а жира там и так почти не было.Готовый стейк был на удивление сочен, легко резался и обладал приятным ароматом хорошего мяса. Могу с уверенностью сказать, что “выдержка” отлично исправляет такие “скучные” куски, поднимая оценку с 3 – до 4+ .Конечно, я знаю, что мясо можно выдерживать до 60 дней и даже при более высоких температурах, а также стоит брать куски с повышенным процентом жирности, но это мне еще предстоит сделать, а вам читать и облизываться.