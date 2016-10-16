Колбаса “4 мяса”

Смелость и рискованность этого кулинарного эксперимента прочно войдет в историю средиземноморского побережья Испании, где он и был проведен одним безумным поваром.

Фарш для этой уникальной колбасы готовился из четырех видов мяса:

Индейка 580 гр.

Курятина 900 гр.

Говядина 660 гр.

Свиная брюшина (панчетта) 400гр.

Свиная лопатка 650 гр.

Мясо посолено по стандартной схеме

Соль – 2%

CUR 1 – 0,25%

Перемолоть на крупной решетке 8 мм

Специи

Черный перец – 0,5%

Чеснок гран. – 0,5%

Сахар – 0,9%

Красный сладкий перец – 0,12%

Халапеньо – 0,12%

Чили – 1 гр.

Ягоды можжевельника – 7 шт.

Все специи залиты 50 граммами хереса и настаивались 1 час.

Также в фарш добавлена вода – 180гр.

Тщательно вымесив, фарш поместили в холодильник на ночь, для созревания, после чего набили в коллагеновую оболочку 45 мм.

Коптим на любых опилках фруктовых деревьев.

Горячее копчение при температуре от 40С до 90С до достижения температуры внутри 68С. После остудить.

Альтернативный способ – холодное копчение 24 часа.

Часть колбасы, без копчения, после осадки была помещена в камеру для вяления.

Потеря веса 32 – 38%.

Колбаса получилась очень сбалансированная, богатая вкусом и насыщенная массой оттенков. Экстерьер и интерьер очень яркий, структура плотная и в то же время мясо птицы дает нежность и некоторую кремовость структуры. Настойчиво рекомендую к приготовлению.

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