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О мате

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Для живущих за бугром, мат, просто обязательное выражение былой причастности. Он сильно употребляем всеми, уже через 6−7 месяцев жизни в капитализме. Правда, мат становится очень мягким, конкретным и ни в коем случае не режет слух. По тому, кто как пользуется ненормативом можно со 100 процентной уверенностью отделить «местного» русского от туриста. Турист использует мат неестественно громко, внятно, чаще всего бессмысленно и только в общественных местах. Он упивается своей свободой и совершенно идиотским убеждением, что его никто не понимает. А посему, мат звучит вычурно, грязно и не несет никакой эмоциональной окраски, что недопустимо для столь великих и необходимых терминов. Примеров тому может привести каждый выезжавший на отдых за бугор, массу.

Отчего так?
По моему скромному мнению, каждый турист, использующий громкий мат в общественном месте, кроме выражения своей пресловутой «свободы и независимости», втайне, всей душой надеется, что в ту же минуту к нему подбежит, роняя булочки и пакеты с молоком, вопя: «Ой, вы русские?», сопливый иммигрант и заливаясь слезами начнет расспрашивать его о: «НУ, КАК ТАМ…»
И тогда турист расскажет, упиваясь причастностью, о проблемах с Юкосом, о депутатах и о своих миллионных заработках на ниве торговли никелем в ивановской области. Чтоб понял, пархатый, что продал за кусок колбасы…
Но этого никогда не происходит и оттого он считает, что русских в радиусе действия его голоса нет. И тогда отдыхающий начинает материться. Громко.
А всего навсего надо быть внимательней. Вот маленький тестик для желающих.
Попробуйте произнести что-нибудь на великом и могучем, к примеру, в супермаркете, нет не в Супер Бутике, там только соотечественники, а в продовольственном магазине, лежащем вдали от протоптанных туристических троп. И сразу посмотрите на реакцию окружающих. Местный абориген, только шире и добродушнее улыбнется не понимающей, дежурной улыбкой и погремит дальше своей телегой с кошачьим кормом. Но обязательно, повторюсь: Обязательно вы заметите несколько лиц с которых эта улыбка сползла и в глазах блеснула брезгливость. Это они, живущие здесь.
Далее в процессе прогулки по магазину они постараются держаться подальше от вас, что бы не дай Бог не зацепить вас тележкой и не услышать родного мата, звучащего из широко улыбающегося (дань забугорью) рта.
Живущий же не считает, что он матерится. Использование не нормативной лексики отточено почти до совершенства. И полностью соответствует фразеологическим законам. Здесь не используют ханжеских терминов типа: «трахаться, свиснул, чебурахнулся» будет звучать нормальное — ебался, спиздил и ёбнулся. И никто, даже приезжающие в гости родители этого почти не замечают. Потому как сие естественно.
В любом языке мира есть не употребляемые в обществе слова. Пользуются же ими все. И далеко не всегда для ругани, чаще даже совсем наоборот, для более быстрого сближения людей. Уничтожения ложной скромности и настройки на дружеский, откровенный лад.

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