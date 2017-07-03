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Мы живем в самой прекрасной стране на свете

и все другие страны нам завидуют!

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И черт меня дернул зайти в компанию обеспечивающую наш город водой. И, болтая с клерком, поинтересоваться стоимостью кубометра воды в оккупированной 1000 лет назад Каталонии…
К. — Да фигня, 12 центов…
Я.- Ой, пиздишь дорогой! Вот мой счет за прошлый месяц использовал 36 м. куб, а заплатил 103 евро… Это что, по 3 евро за куб?
К. Ну, 12 центов это первые 20 кубов, а потом прогрессивная шкала, чем больше потребляешь, тем больше платишь… плюс налоги каталонские…
Я. ну налогов там должно быть 10%, немного
К. А вот посчитай… не 10% а 200 выходит…
Я. Ыыыы, вы что тут все!!! А давай к примеру бассейн нальем 100 тонн плюс обычное потребление 36 кубов, сколько получится?
— ЛЕГКО, — застучал клавишами клерк и распечатал мне проектный счет.

Как вам цена в 825 евро за 136 кубов?
Хотя, чего это я… Море рядом, душ на пляже бесплатный… Выживем!

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