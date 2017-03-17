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Колбаса по ГОСТу и другие рудименты сознания

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Вам никогда не приходило в голову, зачем в СССР создавались государственные стандарты, ГОСТы? Почему целые институты занимались поиском и созданием рецептуры «Докторской» колбасы по 2.20 р., тратя немалые деньги на исследования того, что уже тысячу лет назад было придумано и сделано в Европе?

Обычная колбаса. Можете представить, чтобы французский повар руководствовался при ее изготовлении каким-то стандартом, придуманным чиновниками? Бред! Чушь! Абсурд! Для чего же тогда советское правительство создавало ГОСТы на все случаи жизни?

Руководители СССР были во многом жестоки, уперты, даже кровавы, но вот дураками — не были. Они прекрасно понимали, что в стране, где почти все население является потомственными, патологическими ворами, где мошенничество — это доблесть, только глобальная государственная машина может поставить хоть какой-нибудь заслон всеобщему воровству.

В первую очередь в стандарте указывались основы рецептуры. И не обольщайтесь, нормального мяса там почти не было. Иначе бы зачем сотни ученых «подгоняли» конечную цену под общесоюзную в 2.20?

Вот, например, известный ГОСТ 23 670–79 (вареная колбаса и сосиски) от 1979 года в редакции года 1980: «Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной».

Вполне официально, по ГОСТу, в колбасе могло практически не быть мяса. И это только по государственным нормам, не считая воровство на местах и всякие «производственные схемы». В сосисках по ГОСТу допускалось 10-процентное содержание мяса; что же там было в реальности (насколько уменьшали эти 10%) — остается только гадать.

А вот нарушить госстандарт было очень опасно. Советская власть сквозь пальцы смотрела на бытовое воровство, но жестоко карала за кражу из своего кармана. Для этого и создавались стандарты: как точки отсчета и точки контроля. Чтобы ловить и сажать наиболее зарвавшихся «химиков», гонящих туфту на мясокомбинатах, заменяя и без того ужасные 10% «мясной массы» на еще худшую дрянь. Не зря, кстати, в народе ходила шутка, что колбасу делают из туалетной бумаги. А менее трусливые обычно уточняли — из использованной.

Но эти времена давно прошли, поэтому вдвойне удивляет идиотское стремление многих (конечно, бывших советских) кулинаров сделать продукт по ГОСТу. Зачем, когда сейчас доступны прекрасные качественные продукты и любые сорта мяса от лучших производителей мира, а в интернете имеется огромный массив рецептуры? Ведь никакого отношения к качеству продукта и вкусу ГОСТ никогда не имел!

Недалеко ушли и пресловутые «бабушкины» рецепты. На мой взгляд, этот вопрос — из области психиатрии. Все мы любили бабушек и помним, как они старались закормить нас чуть ли не до смерти. А любой пирожок и любая тарелка супа «от бабушки» казались нам всегда райским наслаждением. Но это всего лишь детские, милые воспоминания, не более того. И утверждать, что «моя украинская бабуля с 4 классами ЦПХ, пережившая Голодомор, воспитавшая 4 детей, потерявшая мужа на войне, проработавшая всю жизнь швеей или дояркой, готовила лучше немецкого колбасника»?.. Хватит уже смешить свои надувные искандеры. Не надо забывать, что венчают Русскую Кухню водка и икра — продукты естественного происхождения, не требующие в приготовлении участия человека.

Ну и напоследок полью желчью многих современных домашних колбасников.
Будучи редактором в паре специализированных «кухонных» изданий, не могу понять странную тягу к использованию промышленной химии в домашнем производстве мясопродуктов.

Казалось бы, вот, делаешь для себя, из лучшего, проверенного сырья, в прекрасных, чуть ли не «стерильных» условиях собственной кухни… Так зачем же рыскать по всему интернету в поисках химикатов для лечения и обеззараживания, покупать их и сыпать горстями в жалкий килограмм домашней колбасы? Не обладая при этом ни опытом, ни образованием, а только лишь потому, что «один Стас» в интернете написал. Зачем, спрашивается, хранить дома банки сильнейших ядов и биокультур, в неправильной дозировке способных отравить полгорода?

Сходите в ближайший азиатский ларек «на районе» и купите колбасу там. Уверяю, в ней содержится все то, что вы с нежностью и придыханием пихаете в свою, домашнюю, и даже больше. Только сделана она будет профессионалами, а то, что немножко просрочена, — так это не беда. Ну посидите на горшке пару дней, все лучше, чем жена, перепутав, махнет в рассольник пару столовых ложек CUR #2…

Я совсем не являюсь колбасным «натуралом» и сам использую некоторые химикаты. Но отнюдь не ожидаю от их применения «аутентичного» вкуса сервелата, который мама привезла однажды из Москвы в 1971 году, и вкуснее которого я до этого ничего не ел. Химикаты необходимы мне для удлинения срока хранения, так как делаю сразу много. А биокультуры нужны исключительно для того, чтобы хорошие Алиены съели плохих Чужих, а не наоборот. Перед употреблением я убираю и хороших, ибо нахрена мне есть плесень, если я полгода делал колбасу.

И уж простите, вообще боюсь параноиков, добавляющих нитрит в обычные котлеты из боязни ботулизма, однако искусно поддерживающих свинарник на собственной кухне и нарушающих элементарные условия хранения.

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