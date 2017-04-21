Европейские правила полетов для дронов

Побывал на курсах для получения европейской лицензии пилота дрона (квадрокоптера). Обладаю информацией из первых рук от EASA «Европейское агентство по безопасности полетов».

Вот что нужно знать обязательно, используя квадрокоптер в Европе:

Все дроны должны иметь табличку (шильдик) с обязательной информацией:

1. Имя владельца (компании)

2. Модель

3. Серийный номер (если есть)

4. Номер лицензии (если есть)

5. Контактные данные

Без лицензии разрешается использование в не контролируемых зонах (на положенном удалении от аэропортов) и ВНЕ населенных пунктов.

Высота — не более 120 м.

Дальность не более 500 м (визуальное наблюдение).

Полет над частной собственностью, скоплением людей вне населенных пунктов возможен только с разрешения собственника или организатора мероприятия даже при наличии лицензии пилота.

Еще нужна какая то страховка, но мой страховщик сделал глупое лицо и не понял, чего я от него хочу).

Курсы для получения лицензии у нас в Испании 10 дней по 9 часов в день. Потом теоретический и практический экзамен.

Стоимость: ок 1000 евро + мед справка (настоящего пилота) 150 Е.

Вот эту книжечку надо выучить.