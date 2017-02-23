Воспоминания ветерана Холодной войны

В славном 1983 году, на пике Холодной войны, наша дивизия ПВО яростно охраняла рубежи ушедшей в небытие Советской родины.

Мой друг, рядовой Виталик, волею военкомата и министра обороны служил телеграфистом восьмой месяц. Замученный злыми дедами – узбеками, ночными подъемами, стиркой и мытьем полов, нес реальное боевое дежурство в глубоком подземелье командного пункта. Нес 14 час подряд, за себя и за спящего старослужащего азиата. Конечно, сморило питерского пацана, поэта и музыканта, совсем не приспособленного к службе в армии. Уснул бедняга, чем совершил воинское преступление, наказуемое согласно УК СССР сроком от 5 до 8 лет.

А в то время натовские ястребы и славные советские защитники советских рубежей обожали играть в войнушку. Что ни день провокации следовали то с одной, то с другой стороны. Атомные подводные субмарины весело таранили друг друга, черные американские шпионы разгуливали по Уралу не отстегивая волочащегося парашюта. А уж что творилось в небе… Я уже писал, как дважды в неделю натовский разведчик СР 71 строго в 13.30, окутанный секретностью и неожиданностью, норовил полетать над карельскими болотами и нашпионить наши страшные секреты. Патрульное звено “Ореонов” с ядерными бомбами, вообще круглосуточно висело в 100 метрах от нашей границы. В нашем полку это была скучная обыденность. Иногда Натовская военщина беспардонно вторгалась на просторы Свободной Советской Родины, но недалеко, на десяток километров и совершенно бессмысленно побряцать оружием и проверить боеготовностью. А Виталик спал. Спал, скрючившись на табуретке, положив бритую голову со свежим фингалом на жужжащий телеграфный аппарат. Звено “Орионов” попровоцировало полчасика, и не дождавшись советских истребителей, грустно улетело в мир империализма и чистогана.

Конечно, с небольшим опозданием, дублирующие системы оповестили командование, которое быстро разбудило и немного “пожурило” Виталика. Сажать в тюрьму пришлось бы многих офицеров и генералов, что, как мы знаем по пролету Руста (совсем скоро и тоже через нас) – нонсенс. Решили тихо замять…

Виталику дали ефрейтора и убрали подальше от любой боевой службы. Оставшиеся полтора года он прекрасно провел в офицерском клубе на должности художника: писал пером нетленные изречения партийных лидеров и рисовал плакаты “Слава КПСС”, конечно стал отличником боевой и политической подготовки. Гонял резко присмиревших таджиков, а ночами писал романтические рок – баллады и пел их киномеханику и писарю полка.

Сейчас он доктор наук, преподает в родном Питере.

А на фото не он, а киномеханик.

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